Trio da mala de dinheiro no aeroporto volta para Manaus com tornozeleira

Os três empresários presos em flagrante com R$ 1,3 milhão em dinheiro vivo no aeroporto de Brasília, no final de maio, voltaram para Manaus nesta semana, autorizados pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Brasília Márcio Evangelista Ferreira, que determinou o uso de tornozeleiras eletrônicas.

O que aconteceu

Os três desembarcaram em Brasília com dinheiro em espécie escondido em malas e em bagagem de mão. Cesar de Jesus Albuquerque, Vagner Moitinho e Erick Saraiva foram de Manaus para a capital federal na semana em que ocorria a Marcha dos Prefeitos em Brasília. Eles foram indiciados por lavagem de dinheiro e soltos pela 1ª Vara Criminal da capital, mas estavam proibidos de deixar Brasília por três meses e eram monitorados por tornozeleiras.

Eles mantêm vínculos políticos e financeiros com autoridades do Amazonas. Algumas delas chefiam prefeituras que contratam suas empresas. Só com a Prefeitura de Manaus, uma das empresas de Jesus, a CJ Comércio, teria R$ 22 milhões em contratos anuais.

Na terça-feira (3), o juiz de garantias no inquérito manteve o monitoramento eletrônico do trio. Mário Evangelista, porém, autorizou a ida de Jesus, Moitinho e Saraiva para prisão domiciliar em suas casas em Manaus, nos bairros de Cidade Nova e Canaranas. As residências do trio ficam próximas umas das outras, a apenas cerca de cinco quilômetros de distância.

Os empresários não podem deixar de suas casas. Só podem sair para voltar a Brasília e prestar esclarecimentos no processo. Se quiserem trabalhar, deverão informar o endereço do local e os horários em que estarão no serviço. Caso haja problemas técnicos nas tornozeleiras, deverão voltar a Brasília para resolvê-los.

Empresários têm contratos com prefeituras

Cesar Jesus portava um montante de R$ 400 mil quando foi flagrado pela PF. Ele afirmou aos policiais que o dinheiro era de um contrato que ele possui com a prefeitura de Manaus. O portal de transparência da cidade registra quase R$ 5 milhões em empenhos em menos de um ano, desde agosto passado. Empenho é quando o dinheiro é separado no orçamento para o pagamento. Quase tudo se refere a negócios com a Secretaria de Educação, que já foi comandada pela irmã do prefeito, Davi Almeida (Avante), aliado do governador Wilson Lima (União).

Uma das empresas de Moitinho, a Vitória Régia Confecções, teve mais de R$ 500 mil em empenhos em 2022. Ainda segundo o portal de transparência municipal, a maior parte se refere a contratações da Secretaria de Educação.

Procurada durante mais de duas semanas, a prefeitura de Manaus não prestou nenhum esclarecimento ao UOL.

As defesas do trio de empresários foram procurada pessoalmente, por telefone e por mensagens nos últimos dias. Elas preferiram não se manifestar sobre o conteúdo das suspeitas da Polícia Federal. À polícia, Moitinho e Saraiva ficaram em silêncio. Os esclarecimentos serão publicados se forem recebidos.

Outra cidade amazonense é citada na investigação. Em Coari (AM), governada pelo prefeito Adail Pinheiro (PL), pai do deputado federal Adail Filho (Republicanos-AM), os contratos com o grupo de empresas comandado pelo trio somam quase R$ 6 milhões. Os negócios foram listados pela investigação da Polícia Federal.