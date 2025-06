Tribunal decide nos EUA que Trump pode proibir AP em alguns eventos da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode proibir que a Associated Press (AP) participe de alguns eventos de imprensa na Casa Branca por enquanto, decidiu nesta sexta-feira (6) um tribunal federal de apelações. A medida suspende a decisão de um tribunal inferior que concedia acesso aos jornalistas da agência de notícias americana.

Os jornalistas e fotógrafos da AP foram excluídos do Salão Oval e de viagens no Air Force One desde meados de fevereiro devido à decisão da agência de continuar usando o nome "Golfo do México" e não "Golfo da América", como decretado por Trump.

Em abril, o juiz federal Trevor McFadden considerou que essa medida constituía uma violação da Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão e de imprensa.

Mas, nesta sexta-feira, um painel de juízes do tribunal federal de apelações com sede em Washington decidiu que, enquanto se espera o recurso, o governo pode continuar excluindo a AP dos "espaços presidenciais restritos", os quais, segundo afirmou, não estão protegidos pela Primeira Emenda.

A AP, uma organização de 180 anos que há muito tempo é um pilar do jornalismo americano, até agora tem se recusado a recuar em sua decisão de continuar referindo-se ao "Golfo do México".

Em seu manual de estilo, a AP destaca que o Golfo do México "recebeu esse nome há mais de 400 anos" e que a agência "se referirá a ele por seu nome original, embora reconheça o novo nome escolhido por Trump".

Desde que Trump retornou à presidência, em janeiro, seu governo tem tentado reorganizar radicalmente a forma como a Casa Branca é coberta pela mídia, favorecendo especialmente podcasters e criadores de conteúdo conservadores.

Duas semanas após excluir a AP, a Casa Branca retirou dos jornalistas o poder que existia há quase um século de decidir quais profissionais fariam parte de um grupo de repórteres e fotógrafos que cobrem eventos presidenciais.

