Totvs diz que não assinou contrato com assessor envolvendo participação na Dimensa

SÃO PAULO (Reuters) - A Totvs informou nesta sexta-feira que, no momento, não assinou qualquer acordo com assessor envolvendo eventual negociação de sua participação na Dimensa, joint venture da companhia com a B3, de acordo com comunicado divulgado ao mercado.

A empresa de tecnologia acrescentou que analisa continuamente potenciais oportunidades de investimento e desinvestimento, "também em relação a este ativo", sem que haja decisão de venda ou redução de participação.

Nesta semana, o jornal Valor Econômico noticiou que a Totvs havia contratado o Morgan Stanley para vender sua participação de 62,5% na Dimensa, empresa do segmento de serviços financeiros. Procurada pela Reuters na ocasião, a Totvs disse que não comenta "especulações de mercado".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)