Terrorismo? Como Trump justifica proibir entrada de cidadãos de 19 países

O presidente Donald Trump proibiu ou restringiu a entrada de estrangeiros de 19 países nos EUA, em medida assinada ontem e possibilitada por uma ordem executiva de 20 de janeiro.

Entre as principais razões citadas estão altos índices de "overstay", a permanência irregular de cidadãos que entraram no país com vistos e não deixaram os EUA quando o documento determinava.

Quais são os cidadãos alvos da medida?

Estrangeiros de 12 países foram proibidos de entrar nos EUA como imigrantes ou não imigrantes. São eles os cidadãos do Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Segundo Trump, foram consideradas razões de política externa, segurança nacional e objetivos de contraterrorismo na seleção dos países.

Além disso, o presidente restringiu a entrada de cidadãos de sete países, como imigrantes ou não imigrantes. São eles os estrangeiros de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela.

No caso dos países em restrição, a entrada nos EUA foi proibida para quem tinha visto de não imigrante B/F/M/J, destinados a turistas e a quem vem ao país a negócios, estudo ou intercâmbio. No entanto, vistos de não imigrante para outras categorias de estrangeiros, como diplomatas, jornalistas, funcionários da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou trabalhadores especializados serão apenas restritos em número de emissões ou terão sua validade encurtada.

Trump informou em suas redes sociais que a lista pode ser revisada a qualquer momento e novos países podem ser incluídos. O Brasil não aparece nestas duas listas no momento e, segundo dados do Departamento de Estado apresentados ao Congresso dos EUA, há baixas taxas de brasileiros que permanecem irregularmente no país.

Em 2023, apenas 1,62% dos brasileiros com visto B (negócios/turismo) excederam sua estadia permitida nos EUA. Este número atingiu 4,6% daqueles que possuíam documento para estudantes, profissionais ou intercambistas.

Por que os EUA estão proibindo a chegada destes estrangeiros?

Afeganistão: país é controlado por um grupo terrorista, o Talibã, justificou Trump. Haveria ainda falta de autoridades competentes e cooperativas que emitam passaportes que passaram por checagens apropriadas.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 9,7% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 29,3%.

Mianmar: seu governo tem um histórico de não cooperar com os EUA para aceitar deportados, diz Trump.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 27,07% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 42,17%.

Chade: taxas de "overstay" foram consideradas "inaceitáveis" e um "desrespeito flagrante das leis de imigração dos EUA" pelo governo Trump.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 49,54% em 2023 e 37,12% em 2022;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 55,64% em 2023.

República do Congo: decisão foi baseada apenas na imigração ilegal.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 29,63% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 35,14%.

Guiné Equatorial: decisão foi baseada apenas na imigração ilegal.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 21,98% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 70,18%.

Eritreia: EUA questionam a competência das autoridades do país para emitir passaportes e documentos civis, afirmando que fichas criminais de seus cidadãos não são disponibilizadas aos EUA. Além disso, a Eritreia têm histórico de não aceitar seus cidadãos deportados, segundo o governo Trump.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 20,09% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 55,43%.

Haiti: Trump afirma que "centenas de milhares de haitianos ilegais inundaram os EUA durante o governo Biden". O fluxo teria "prejudicado comunidades americanas ao criar riscos agudos de taxas de permanência ilegal aumentadas, estabelecimento de redes criminais e outras ameaças à segurança nacional". O presidente ainda afirma que falta uma autoridade central no Haiti e disseminação de autoridades policiais necessárias para garantir que seus cidadãos não debilitem a segurança nacional dos EUA.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 31,38% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 25,05%.

Irã: país foi considerado "um estado patrocinador do terrorismo". Além disso, o presidente afirma na medida que o seu governo falhou em cooperar com os EUA na identificação de riscos de segurança, é uma fonte significativa de terrorismo pelo mundo e tem histórico de se recusar a aceitar seus cidadãos deportados.

Líbia: Não há autoridade central cooperativa ou competente para emitir passaportes ou documentos civis no país, diz Trump. Haveria ainda presença histórica de terrorismo em território líbio que "amplificaria os riscos da entrada de seus cidadãos nos EUA".

Somália: Trump também diz não haver autoridade central competente e cooperativa para emitir documentos no país, que não passam por medidas de verificação e segurança. Seu governo teria "falta de controle" de seu território, de onde vêm "ameaças permanentes de terrorismo". Os EUA consideram a Somália um destino para indivíduos tentando entrar em grupos terroristas que ameaçam a segurança nacional dos EUA e o governo somali seria incapaz de restringir a mobilidade destes grupos, além de ter histórico de se recusar a aceitar seus deportados.

Sudão: este foi outro país que recebeu a queixa de falta de autoridade central competente para emitir passaportes. Segundo Trump, os documentos não passam pelas verificações de segurança necessárias.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 26,3% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 28,40%.

Iêmen: país também não tem emissão apropriada de passaportes e documentos civis checados e o governo não tem controle de seu território, frisa a medida. Desde 20 de janeiro, o Iêmen é local de operações militares ativas dos EUA, aponta Trump, que se envolveu na guerra civil depois que os houthis (minoria xiita) fez ataques a Israel. Assim como no caso de Irã, Líbia e Somália, não foram apresentados números de permanência ilegal de seus cidadãos nos EUA.

E por que cidadãos destes países terão entrada restrita nos EUA?

Burundi: decisão foi baseada apenas na imigração ilegal.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 15,35% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 17,52%.

Cuba: o país foi considerado um "estado patrocinador do terrorismo" e seu governo acusado de não cooperar ou compartilhar informações suficientes de suas autoridades policiais com os EUA. Além disso, Trump afirma que Cuba tem histórico de não aceitar seus deportados de volta.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 7,69% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 18,75%.

Laos: país teria histórico de se recusar a aceitar seus cidadãos deportados de volta, além de altos índices de imigração ilegal, segundo Trump.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 34,77% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 6,49%.

Serra Leoa: assim como Laos, país também teria histórico de se recusar a aceitar seus cidadãos deportados de volta, além de altos índices de imigração ilegal, aponta o documento.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 15,43% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 35,83.

Togo: decisão foi baseada apenas na imigração ilegal.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 19,03% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 35,05%.

Turcomenistão: decisão foi baseada apenas na imigração ilegal.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos:

Visto B (turismo/negócio): 15,35% em 2023;

Vistos de estudante (F/M) ou intercâmbio (J): 21,74%.

Venezuela: país tem falta de autoridade central cooperativa e competente para emitir passaportes e documentos civis, que não passam pela checagem de segurança apropriada, segundo o governo americano. Além disso, o país teria histórico de se recusar a receber de volta seus cidadãos deportados.

Índice de permanência irregular nos EUA de seus cidadãos: