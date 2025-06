'Combina com qualquer roupa': tênis clássico da Adidas está por R$ 180

Um tênis clássico pode ser a peça coringa que faltava no seu guarda-roupa, combinando com looks que vão desde o casual ao profissional. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL achou um modelo que faz sucesso: o Breaknet, da Adidas, que está com desconto interessante de 48%, custando R$ 179,99 na Netshoes.

O calçado é feito de couro sintético e possui um solado emborrachado, ideal para o uso no dia a dia, segundo o fabricante. Confira a seguir mais detalhes sobre o tênis e as principais impressões de quem já usou:

O que diz a Adidas sobre o tênis?

Com solado de borracha e cabedal em couro sintético

Tem forro acolchoado e palmilha macia, que proporcionam maior conforto

Conta com minifuros, que dão melhor respirabilidade

Fechamento em cadarço

Cano baixo

Indicado para o uso no dia a dia

Disponível em diferentes cores e tamanhos

O que diz quem usou?

O tênis tem mais de 8.000 avaliações, com nota de 4,5 estrelas (de um total de cinco) na Netshoes. Nas avaliações dos consumidores, as vantagens ao usar o tênis são o custo-benefício, conforto e tamanho.

Esse modelo, para mim, é um dos melhores custo-benefício quando falamos de tênis casuais da Adidas (essa é a minha terceira compra, variando apenas a cor), eu acho esse modelo lindo, com excelente custo. Além de usar muito para sair, consigo fazer exercícios de musculação na academia (o solado liso e emborrachado dá bastante estabilidade para exercícios de agachamento), sou fã. Aline

O tênis é lindo, confortável e combina com qualquer roupa. Realmente ele tem a forma um pouco maior, porém peguei meu número mesmo e ficou bom. Eu recomendo! Sabrina

O material é muito bom e o tamanho é na medida. Peça o número exato que você calça. Para quem tem o pé largo, é melhor pedir um número a mais, pois a forma dele calça melhor em pé mais estreito. Carlos

Tão lindo, tão branquinho! Já tinha anos que eu desejava esse tênis, foi amor à primeira vista. Calço 38 e comprei 38, ficou ótimo! Ficou confortável, material de qualidade e entrega rápida! Já sei que não vou tirar ele do pé. Thais

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, consideraram o tênis desconfortável, enquanto outros tiveram problemas com o tamanho. Confira os comentários avaliativos:

O tênis é muito bonito, porém extremamente duro e desconfortável, usei apenas uma vez e os pés ficaram inchados e muito doloridos, o dedinho fica na direção da costura e machucou demais mesmo usando meias. Valéria

Então, é um produto muito bom, tem estilo, só que deixa a desejar na questão do conforto. No meu caso, ele teria que lacear bem para se tornar um pouco mais confortável. Ele é um pouco durinho, mas para uso, para sair por estilo mesmo, está muito legal. Amanda

Tamanho maior que o normal. Uso geralmente 36, mas ficou grande. Renata

Já havia comprado um Breaknet antes, mas ele tinha uma cobertura de PU que resistiu a 4 ou 5 anos de intempéries, shows, lama, viagens. Comprei um novo porque o guerreiro finalmente descansou. Este parece ser de plástico, um plástico desconfortável e que dobra na primeira usada. Fica uma marca onde seu pé dobra ao caminhar e, claro, machuca o pé neste lugar. Larissa

*Com informações de texto publicado em 07/05/2025.

