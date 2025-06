TBG corrige: redução nas tarifas do Gasoduto Bolívia-Brasil é de até 28%

A Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) corrigiu informação divulgada mais cedo sobre a redução em suas tarifas de transporte. A redução de tarifas é de até 28%, e não 20%, como constou anteriormente.

A TBG anunciou nesta sexta-feira redução em suas tarifas de transporte em até 28%, visando atender à demanda do mercado por valores mais competitivos.

Segundo a TBG, a medida é fruto de um esforço conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para a retomada do Processo de Oferta e Contratação de Capacidade 2024.

"Nesta nova fase, houve redução em relação às tarifas vigentes - de até 28% para aquelas de capacidade de saída; e as de capacidade de entrada tiveram seu percentual de incremento também significativamente diminuído para 13%", informou a TBG em nota.

A empresa informou ainda, que com a retomada do processo, fica mantido o prazo de 25 de junho, conforme o cronograma original, de previsão de assinatura dos contratos, que terão validade de 1º de julho até o fim de 2025.

"Para os contratos a serem firmados em 2026, que contemplarão os próximos cinco anos, as tarifas serão reavaliadas, com valores a serem aprovados pela ANP", explicou a TBG.