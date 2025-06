Taxas dos DIs caem em dia de ajustes técnicos e espera por pacote fiscal

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Apesar do forte avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior, na esteira de dados fortes do mercado de trabalho norte-americano, as taxas dos DIs encerraram a sexta-feira em baixa, com investidores corrigindo posições após avanços recentes, na expectativa pelo pacote fiscal do governo.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 14,905%, ante o ajuste de 14,909% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2027 marcava 14,305%, em baixa de 6 pontos-base ante o ajuste de 14,365%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,85%, ante 13,913% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,89%, ante 13,95%.

Pela manhã o Departamento do Trabalho dos EUA informou que foram criadas 139.000 vagas no país no mês passado, após 147.000 em dado revisado para baixo em abril. O resultado ficou acima dos 130.000 postos projetados por economistas consultados pela Reuters. As estimativas variavam de 75.000 a 190.000 empregos. A taxa de desemprego nos EUA permaneceu em 4,2% pelo terceiro mês consecutivo.

O resultado acima do esperado deu força às apostas de que o Federal Reserve não terá tanto espaço para cortar juros no curto prazo, o que fez os rendimentos dos Treasuries subirem mais de 10 pontos-base durante a sessão.

No Brasil, as taxas dos DIs chegaram a acompanhar o movimento, registrando ganhos superiores a 10 pontos-base após o relatório de empregos dos EUA, mas elas se reaproximaram da estabilidade ainda pela manhã e se firmaram em baixa na reta final da sessão.

“Não houve nada muito relevante no dia para se queimar parte do prêmio da curva brasileira. Isso tem mais a ver com uma correção dos últimos dias, quando a precificação na curva voltou a embutir chances de uma Selic terminal em 15%”, comentou o head de renda fixa da Manchester Investimentos, Rafael Sueishi. Atualmente a Selic está em 14,75% ao ano.

“Como nossa curva já tinha embutido muitos prêmios nos últimos dias, hoje ela não acompanhou a alta dos (rendimentos dos) Treasuries”, acrescentou Sueishi.

Segundo ele, os investidores também estavam em compasso de espera pelo fim de semana, quando a equipe econômica deve apresentar a lideranças partidárias o pacote de propostas para equilibrar as contas públicas, em substituição ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Na quinta-feira, a Reuters informou que o governo federal deve encampar um projeto de lei complementar que prevê um corte de 10% em benefícios tributários, como principal medida para substituir IOF. A proposta permitiria um aumento de arrecadação de R$40 bilhões este ano e mais R$40 bilhões no ano que vem, o que ultrapassaria a necessidade de recursos para 2025.

Profissionais ouvidos pela Reuters nesta sexta-feira ponderaram que, em tese, o corte de benefícios fiscais, se confirmado, tende a ser mais bem recebido pelo mercado do que a iniciativa anterior do governo, de elevar o IOF.

Apesar dos ajustes de baixa desta sexta-feira, o saldo da semana foi de mudança na precificação do mercado para o próximo encontro de política monetária do BC, neste mês. As apostas para a Selic migraram de manutenção para aumento adicional de 25 pontos-base.

O mercado de opções de Copom da B3 demonstra este processo. Há pouco mais de uma semana, em 27 de março, a precificação era de 83,00% de probabilidade de manutenção da Selic este mês e 14,50% de chances de alta de 25 pontos-base. Na quinta-feira -- atualização mais recente -- a precificação das opções de Copom era de 33,00% para manutenção da Selic, contra 62,00% para alta de 25 pontos-base.

A migração das apostas ocorreu em função da leitura de que o BC adotou recentemente um discurso mais hawk (duro com a inflação), sendo que um dos pontos de virada foi a fala pública do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, na última segunda-feira. Na ocasião, ele afirmou que o BC ainda está discutindo o ciclo de alta da Selic -- e não quando começará o ciclo de cortes da taxa básica.

No exterior, no fim da tarde os yields seguiam em alta firme. Às 16h44 o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 11 pontos-base, a 4,508%.