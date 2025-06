Suspeitos de matarem engenheiro em bairro nobre de SP são presos; um morre

A polícia identificou e prendeu dois suspeitos de matarem o engenheiro civil Francisco Filippo, 58 anos, vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) no Jardim Paulista, em São Paulo, na quarta-feira. Um suspeito morreu baleado e outro está foragido.

O que aconteceu

Suspeitos foram localizados por investigadores do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Houve troca de tiros, segundo a polícia, e um homem, identificado como Wesllen Medeiros da Silva, morreu. Outros dois foram detidos e exames biométricos serão feitos para identificar se eles participaram do assalto. Secretaria de Segurança Pública confirmou que um dos autores do assalto já foi identificado.

Casa de um dos suspeitos estava vazia, mas roupas usadas no dia do crime foram localizadas. Policiais encontraram a residência de Willian Alex Bueno sem ninguém, mas a camisa e boné usados por ele no dia do latrocínio e identificadas através de imagens de câmeras de segurança foram achadas. Ele, porém, segue foragido.

Willian Alex Bueno, suspeito de assalto a casa de dono de construtora Imagem: Divulgação/Deic

Empresário mantinha vida discreta. Ao UOL, Ronaldo Torres, presidente da Agea e amigo da família de Francisco, contou que ''não se lembra dele sem estar sorrindo''. ''Francisco sempre foi uma pessoa muito alegre. Ele era prestativo, bonzinho, sempre elogiando as pessoas'', relatou.

Como suspeitos invadiram a residência?

Os assassinos do engenheiro civil usaram um controle clonado do portão eletrônico para invadir o imóvel. A reportagem apurou que os ladrões entraram pela garagem, pouco depois das 19 horas da última quarta-feira. O vigilante só chegou depois para trabalhar e não percebeu nenhuma movimentação estranha. O engenheiro foi rendido e morto. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada para atender à ocorrência, mas os suspeitos já tinham fugido. Dois celulares e um veículo foram encontrados e apreendidos.

Entenda o caso

Criminosos entraram por volta das 19h20 de ontem no imóvel, após clonarem o controle remoto do portão. No momento do crime, apenas Francisco Filippo estava presente e foi rendido por quatro homens.

Câmeras de segurança da casa foram desligadas antes do grupo entrar no local. "O vigilante não viu ninguém entrar. Ele estava chegando para trabalhar na hora", disse a delegada Ivalda Aleixo, do DHPP da Polícia Civil, em entrevista à TV Globo.

O engenheiro foi baleado na sala de jantar. Segundo a polícia, não houve reação da vítima. Por isso, há uma investigação aberta para entender se a morte foi premeditada. Os criminosos ficaram oito minutos na casa, aproximadamente, segundo boletim de ocorrência.

Esposa de Francisco chegou à residência minutos após o crime, quando os criminosos já tinham deixado o local. Ela estava com o filho do casal, de 5 anos.

Os ladrões fugiram em um HB20, localizado horas depois pela polícia em Moema, bairro da zona sul. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), dois celulares também foram apreendidos no local do crime.

O grupo levou joias do imóvel. O caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa) e pelo 15º D, da Polícia Civil e as autoridades ainda não informaram quais os valores dos bens roubados.