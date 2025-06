STF julga recursos de Zambelli, agora foragida, contra condenação

O STF (Supremo Tribunal Federal) julga hoje os recursos da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker Walter Delgatti Neto, condenados por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O que aconteceu

Há três semanas, a deputada foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ. A decisão foi por unanimidade na Primeira Turma do STF —segundo a denúncia, Zambelli contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Ela ainda pode recorrer da condenação, mas ouviu de aliados que não escaparia da prisão.

Apesar de já condenada pelo STF, a defesa de Zambelli havia entrado com dois recursos no tribunal: um agravo e um embargo de declaração no final de maio. Enquanto esses atos não fossem julgados, o processo não chegaria ao final, e ela só poderia ser detida se houvesse um mandado de prisão preventiva. O julgamento ocorre de maneira virtual na Primeira Turma, com início às 11h e término às 23h59.

Esse tipo de recurso não altera a pena, mas impede o início do cumprimento imediato. Ele é usado para pedir ao tribunal que se esclareça pontos confusos, contraditórios ou incompletos da decisão.

Livre e sem mandado de prisão, a deputada deixou o Brasil essa semana com o passaporte em mãos. A saída da parlamentar do país motivou Moraes a atender ao pedido da PGR (Procuradoria Geral da República) e decretar sua prisão preventiva.

Após a fuga, advogado dela que a representava no caso, Daniel Bialski, deixou a defesa. "Eu fui apenas comunicado pela deputada que estaria fora do Brasil para dar continuidade a um tratamento de saúde", disse Bialski, em nota enviada à imprensa. "Todavia, por motivo de foro íntimo, estou deixando a defesa da deputada", afirmou.

Caso o recurso apresentado pelas defesas de Zambelli e Delgatti Neto sejam rejeitados pelos ministros, Moraes poderá determinar a execução da condenação da deputada. Dessa forma, a prisão de Zambelli deixaria de ser preventiva e passaria a ser motivada para o cumprimento da pena.