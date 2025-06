Maior serial killer de Alagoas é condenado por morte de mulher em Maceió

Albino Santos de Lima, considerado o maior serial killer de Alagoas, foi condenado hoje a 24 anos e seis meses de prisão pela morte de Louise Gbyson Vieira de Melo, uma mulher transgênero assassinada a tiros em Maceió.

O que aconteceu

Ele foi condenado pelo júri popular por homicídio triplamente qualificado. Albino premeditou o crime, disse o promotor Antônio Vilas Boas, que teve a tese acatada pelos jurados.

O serial killer perseguiu a vítima várias vezes e colecionou fotos dela. "Apesar de alegar ser um homem com problemas psiquiátricos, nós comprovamos, por meio de perícia, que ele tem as suas faculdades mentais perfeitas, e teve consciência plena do homicídio que estava praticando", afirmou Vilas Boas.

O UOL tenta contato com a defesa de Albino. Se houver resposta, o texto será atualizado.

De doido, ele não tem nada, a verdade dos fatos é que o Albino é um psicopata desprovido de quaisquer valores morais. [...] Ele pagará por esse homicídio, ficando preso um bom tempo, pagando por ter assassinado uma inocente, que foi retirada do seu convívio familiar, causando uma dor que jamais será reparada à família

Promotor Antônio Vilas Boas

Crime ocorreu em dezembro de 2023, no bairro Vergel do Lago, próximo à casa de Albino. Segundo a Polícia Civil, Louise retornava a pé da escola para casa à noite, quando começou a suspeitar que era perseguida. Ela, então, pediu que uma colega a acompanhasse até em casa. No caminho, porém, foi "surpreendida com os disparos de arma de fogo na região da cabeça, que a levaram a óbito".

Outra condenação

Albino Santos foi condenado no mês passado pela morte de Emerson Wagner da Silva em junho de 2024. Ele também recebeu a pena de 37 anos, um mês e 15 dias por tentativa de homicídio contra um jovem na mesma ocasião.

Nesse caso, ele disse que agiu em legítima defesa após ter sido perseguido e ameaçado. Os advogados também alegaram problemas psiquiátricos para esse crime.

A Polícia Civil de Alagoas aponta Albino como o autor de ao menos dez mortes entre outubro de 2023 e agosto de 2024. Todos os crimes teriam ocorrido em um raio de 800 metros da residência do acusado, nos bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Levada em Maceió.