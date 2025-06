'Pele limpa' e 'rende bem': o que diz quem usou sabonete Gokujyun Face Wash

Uma boa rotina de skincare começa na escolha de produtos que limpam sem comprometer a hidratação da pele. Dentro dessa proposta, o Guia de Compras UOL encontrou o sabonete hidratante Gokujyun Face Wash, da Hada Labo, que promete fazer isso sem ressecar a pele.

O produto está com desconto de 10% hoje, custando R$ 53,01 na Amazon. Ele registra até o momento mais de 2 mil avaliações de compradores. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem usou e pontos de atenção:

O que diz a Hada Labo sobre o sabonete?

Promete limpar a pele sem ressecar e reduzir a oleosidade excessiva;

Hidrata suavemente e equilibra o pH da pele;

A fórmula possui três tipos de ácido hialurônico;

Com açúcar isomerado, que atrai e retém a umidade na pele mesmo após o enxágue;

Não contém fragrância e corantes;

Indicado para todos os tipos de pele.

O que diz quem usou?

O sabonete hidratante tem nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco) na Amazon. Entre os principais elogios de quem usou estão o poder hidratante, a capacidade de limpar sem deixar a pele ressecada e o rendimento do produto.

Maravilhoso, apenas comprem. Não resseca, deixa a pele sequinha mas hidrata, rende muito, apenas um tiquinho do tamanho de um ervilha ou até menos espuma muito. É só molhar o rosto e as mãos, colocar uma quantidade do tamanho de um grão de milho, esfregar as mãos para fazer espumas e passar no rosto. Rendeu por meses. Adelane Barbosa

Gosto muito, faz uma limpeza suave sem ressecar. Eu tenho a pele oleosa e com algumas acnes, ele hidrata sem pesar. Lucas Lima

Adoro esse sabonete. Pele fica sequinha, limpa e bonita. Ele rende bastante, basta aplicar uma pequena quantidade que logo faz espuma. Tanto que demorei um ano para comprar novamente. Mariana Diógenes

Já uso há alguns anos e não fico sem. É perfeito para pele mista/oleosa na zona T, limpa sem ressecar. Rende muito e dura meses. O preço é muito justo para o que ele entrega. Natália Barbosa

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores notaram ressecamento na pele após o uso do sabonete, além do surgimento de espinhas. Há também relatos de aumento da oleosidade. Confira os comentários avaliativos:

Ele limpa bem a pele, mas deixa bem seca. Recomendo usar um hidratante logo após o seu uso. No meu caso, que tenho pele oleosa, ele limpa tanto que deixa muito seco, preciso usar um hidratante logo em seguida. Não gostei do cheiro dele, mas enfim, é um bom custo-benefício. Renato

Ele não é ruim, só não serve pra pele seca. Dependendo do estado da sua pele, irá ressecar ainda mais. Talvez para quem tenha problema com oleosidade pode ser uma opção boa por não ser à base de óleo. Rafaela

A textura desse sabonete líquido é muito diferente dos tradicionais e é bem gostosinho. (...) O que não me agradou foi o quanto ele arde o olho, dói demais e é onde eu mais preciso lavar por conta da maquiagem. Também senti que meu rosto começou a ficar bem oleoso após começar usar esse sabonete, mas não sei dizer se foi por causa dele mesmo. Larissa

