Recuo de Trump e Musk reflete que briga prejudica ambos, diz cientista

Donald Trump e Elon Musk se deram conta de que ambos perderiam demais se continuassem a se confrontar e, por isso, interromperam a troca pública de farpas, avaliou o cientista político Cláudio Couto em entrevista à edição de hoje do UOL News.

Ontem, Trump e Musk travaram uma discussão acalorada pelas redes sociais, marcada por trocas de acusações e ameaças de rompimento. Após o episódio, o presidente dos EUA minimizou o desentendimento com seu ex-aliado e disse estar "tudo bem".

Esse recuo que vemos os dois começando a dar reflete essa questão que não passa nenhum tipo de preocupação de ordem mais republicana. Na verdade, passa pela percepção de que esse conflito pode trazer prejuízos pessoais aos dois. É esse o tipo de governo que temos [nos EUA], com essa relação promíscua com certos setores do empresariado, em particular com Musk.

Mesmo essa ameaça de não financiamento dos republicanos nas eleições de meio de mandato é mais um exemplo desse tipo de personalismo, promiscuidade e antirrepublicanismo que vemos marcar a conduta dos dois, com Trump e suas retaliações personalíssimas e Musk nessa forma, na prática, de compra do apoio e do respaldo político dos republicanos por meio do financiamento eleitoral. Cláudio Couto, cientista político

Couto destacou que Trump encontrou em Musk um personagem muito semelhante em relação ao ego e, como uma característica de sua gestão, levou a desavença para o lado pessoal.

Temos que levar em consideração as duas personalidades. Estamos falando de duas figuras ególatras em grande medida e que têm uma autoconsideração por si próprias. Isso se reflete na dificuldade desse relacionamento.

De certa forma, isso também revela um modo de procedimento desse governo atual dos EUA, que é de um personalismo imenso. Não tem só a ver com a egolatria de Trump, mas também como o fato de ele transformar todo tipo de desavença pessoal ou de discordância política em espaço para uma retaliação direta e de caráter personalíssimo.

Não é porque o presidente discorda ou tem algum tipo de divergência com determinado empresário que o governo saia por aí pura e simplesmente cancelando todos os contratos que tem com ele. É a mesma dinâmica que vemos, por exemplo, na relação de Trump com a universidade de Harvard. Quem não se curva, é punido.

Em um primeiro momento, ele ameaçou fazer a mesma coisa com Musk, que não reagiu de forma muito melhor. Cláudio Couto, cientista político

Trump x Musk afeta principal programa de defesa do governo dos EUA

O desentendimento entre Donald Trump e Elon Musk prejudica diretamente o principal programa de defesa dos Estados Unidos, afirmou Vitelio Brustolin, pesquisador em Harvard.

O corte da SpaceX aos programas do governo afeta sobre o principal programa de defesa dos EUA hoje, que é o 'Domo Dourado' anunciado por Trump. Seria o programa com maior investimento financeiro da história do país. Já foram gastos mais de US$ 200 bilhões no programa, apelidado de 'Star Wars' desde 1983 e que não entrou em vigor até hoje. Esse dinheiro acabou sendo a fundo perdido.

De qualquer forma, toda essa briga pública tirou o brilho de um evento que aconteceu ontem, que foi a primeira conversa entre Trump e Xi Jinping. Existe um interesse grande nesse diálogo, já que envolve as duas maiores economias do mundo e afeta o comércio mundial.

Tudo isso ficou apequenado por uma briga em rede social, inclusive com Musk acusando Trump de participar de escândalos de pedofilia. Vitelio Brustolin, pesquisador em Harvard

