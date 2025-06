Recém-nascida sofre agressão em BH por ser confundida com bebê reborn

Um homem de 36 anos foi preso na noite desta quinta-feira, 5, após agredir uma recém-nascida de quatro meses por confundir com um bebê reborn, em Belo Horizonte (MG). O suspeito achou que os pais usavam a boneca realista para furar a fila em um trailer de lanches.

Atingida por um tapa, a criança passou por atendimento no Hospital João XXIII. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi mantido preso por lesão corporal. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

Conforme o relato da Polícia Militar, que levou o caso à delegacia, a agressão aconteceu por volta das 23h45, na avenida Getúlio Vargas, na região central da capital mineira. Um casal havia deixado a fila de um food truck após pegar um lanche, quando o homem se aproximou do local. A mulher, de 25 anos, estava com o bebê no colo.

O suspeito perguntou se era um 'bebê reborn' e, diante da negativa do casal, começou a insistir, afirmando que estava vendo que se tratava de uma boneca. Em seguida, ele agrediu a criança com um tapa na cabeça, resultando em um hematoma. As pessoas se revoltaram e contiveram o agressor até a chegada de uma viatura da Polícia Militar.

Como a neném começou a apresentar inchaço atrás da orelha, devido ao tapa, ela foi levada com o casal ao pronto-socorro do hospital, onde ficou em observação. O suspeito foi levado pelos policiais para a Unidade de Pronto-Atendimento Centro-Sul, por ter sofrido escoriações ao ser contido pelos populares. Em seguida, foi apresentado à Polícia Civil.

De acordo com a PM, o homem disse ter pensado que a mãe teria usado um bebê 'reborn' para ter preferência na fila do lanche, por isso ficou revoltado. Ele alegou que faz uso de medicamentos controlados e, naquele momento, estava sob efeito de bebida alcoólica.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o suspeito foi conduzido e ouvido na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher na madrugada desta sexta-feira, 6, em Belo Horizonte.

"A delegada de polícia ratificou a prisão em flagrante por lesão corporal contra criança e, após os procedimentos de polícia judiciária, encaminhou o homem ao sistema prisional, onde ele se encontra à disposição da justiça", diz a nota.