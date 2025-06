Grava voz a 300 metros e abafa ruído: testamos o microfone dos influencers

Quem produz vídeos sabe que é necessário ter muito cuidado na hora da gravação. Ventos, buzinas, vozes ao fundo ou qualquer interferência mínima podem comprometer o conteúdo inteiro. Já tive microfones mais baratos e que não deram conta, fazendo com que eu perdesse tempo e dinheiro.

Como jornalista e criadora de conteúdo, precisava de algo que resolvesse esse problema de forma prática. Há um ano, investi no microfone de lapela sem fio Lark M2, da marca Hollyland, e ele tem sido uma ferramenta essencial no meu trabalho. Ao usá-lo, também entendi o motivo de tantos influenciadores e youtubers aparecerem em vídeos usando o modelo (e isso sem envolver conteúdos patrocinados).

Testei o modelo com entrada lightning em um iPhone 11. Mas a marca também comercializa um com entrada USB-C, compatível com celulares Android e modelos mais novos do iPhones.

O que mais gostei

Compacto e leve. Ele é bem pequeno, tem o formato redondo e é fácil de encaixar na roupa. Dá para usar também segurando ele na mão.

Ele vem dentro de uma caixinha de armazenamento, também compacta. Tudo praticamente desaparece na mochila. Ocupa pouco espaço e é fácil de carregar, o que facilita em deslocamentos, voos e gravações fora de casa.

Esse modelo cabe na palma da mão Imagem: Arquivo Pessoal

Bom isolamento de som. O cancelamento de ruído funciona bem mesmo em locais barulhentos. Já usei o microfone em feiras de rua, praias e cidades movimentadas e, em todas essas situações, ele conseguiu focar bem na minha voz, abafando boa parte do som ambiente.

Uso simplificado. Ele já vem emparelhado de fábrica, então não é preciso ajustar quase nada. Basta ligar e começar a gravar.

Desempenho de gravação. O microfone entrega som limpo e com boa definição, com taxa de amostragem de 48 kHz/24 bits, segundo o fabricante. Na prática, isso significa menos chiado ou distorção, além de uma voz mais limpa mesmo se você estiver em um lugar barulhento ou falando em diferentes volumes.

A qualidade do áudio atende tanto vídeos mais simples para redes sociais quanto gravações mais longas, como entrevistas e reportagens externas.

Captação aguenta bem variações de volume. Mesmo falando mais alto ou em locais de eco, o som se mantém estável, sem distorções. Outro ponto positivo é a possibilidade de alternar entre modo mono e estéreo no receptor, especialmente útil quando há mais de uma pessoa gravando.

Bateria dura bem e microfone tem ótimo alcance. Ele funciona por até 10 horas com uma carga, e o estojo permite recarregar o sistema mais duas vezes, chegando a 40 horas de uso total. Isso elimina a preocupação com falta de bateria no meio de gravações longas.

Já o alcance da transmissão, que chega a 300 metros (em locais abertos), permite se movimentar com liberdade mesmo em ambientes amplos. Para quem grava vídeos caminhando, ou em grandes áreas abertas, isso faz diferença.

Ponto de atenção

Preço elevado. Apesar de todos os recursos e da boa performance, esse não é um equipamento barato. É um investimento alto, principalmente para quem está começando ou não grava com tanta frequência.

Mais detalhes do microfone

Esse microfone é compatível com câmeras, celulares (Android e iPhone) e também com computadores. Não é necessário interface de áudio externa para usar com o PC, o que facilita a edição e o uso em lives.

O cancelamento de ruído pode ser ativado diretamente no transmissor, e o sistema de transmissão é estável mesmo com obstáculos moderados. A conexão é rápida, e não precisei me preocupar com quedas de sinal até agora.

Para quem eu indico

O Lark M2 é indicado para quem trabalha com criação de conteúdo, especialmente em locações externas.

Serve para qualquer pessoa que atuam em campo e precisa de som com qualidade consistente, como profissionais que gravam entrevistas/ vídeos para redes sociais, criadores de conteúdo, influencers e cineastas.

Ele também grava perfeitamente em ambientes fechados, caso a pessoa não faça externas com frequência. Também pode ser uma boa opção para quem faz podcast em movimento ou busca versatilidade sem depender de microfones maiores.

Só recomendo avaliar se o investimento faz sentido para sua rotina de produção, já que o preço pode pesar no orçamento de quem está começando.

