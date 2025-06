Estudante de medicina de 19 anos é encontrada morta em apartamento no ES

Uma estudante de Medicina de 19 anos foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, na quarta-feira, 4. A polícia investiga a morte e, por enquanto, não encontrou indícios de violência, o que indica que ela pode ter tido um problema de saúde.

Isabella Karen Marques Abreu era mineira de Pocrane, mas morava em Cachoeiro porque estudava na Faculdade Multivix. Segundo a Polícia Civil, uma colega, com quem Isabella dividia um apartamento no bairro Gilberto Machado, encontrou a universitária caída no banheiro do imóvel. Ela chamou a polícia, que foi até o apartamento e constatou a morte.

A colega contou à polícia que Isabella havia comentado sofrer problemas cardíacos.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, que aguarda o resultado do exame necroscópico para identificar a causa da morte.