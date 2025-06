Qual estado tem maior proporção de evangélicos no Brasil? Veja ranking

O Acre é o estado com a maior proporção da população declarada evangélica, segundo dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O que aconteceu

O estado situado na região Norte soma 44,4% entre os que se declararam evangélicos, na população de 10 anos ou mais de idade. O menor número registrado pela religião foi no Piauí (15,6%).

O Censo mostrou o crescimento no número de evangélicos no Brasil. O aumento foi de 5,2 pontos percentuais, passando de 21,7% em 2010 para 26,9% no recorte de 2022.

Os evangélicos têm uma maior presença no Norte, com 36,8%; e no Centro-Oeste, com 31,4%. A religião representa mais da metade da população de 10 anos ou mais em 58 municípios.

Em um conjunto de 244 municípios, os evangélicos eram o grande grupo de religião predominante. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a maior proporção foi registrada em Manacapuru (AM), 51,8%.

Ranking da proporção da população declarada evangélica

Acre - 44,4% - População: 830.018 pessoas Rondônia - 41,1% - População: 1.581.196 pessoas Amazonas - 39,4% - População: 3.941.613 pessoas Amapá - 36,4% - População: 733.759 pessoas Espírito Santo - 35,4% - População: 3.833.712 pessoas Pará - 35,3% - População: 8.120.131 pessoas Roraima - 34,4% - População: 636.707 pessoas Goiás - 32,6% - População: 7.056.495 pessoas Mato Grosso do Sul - 32,5% - População: 2.757.013 pessoas Rio de Janeiro - 32,0% - População: 16.055.174 pessoas Tocantins - 31,0% - População: 1.511.460 pessoas Mato Grosso - 30,0% - População: 3.658.649 pessoas Distrito Federal* - 29,2% - População: 2.817.381 pessoas São Paulo - 27,3% - População: 44.411.238 pessoas Paraná - 26,1% - População: 11.444.380 pessoas Maranhão - 25,4% - População: 6.776.699 pessoas Pernambuco - 25,2% - População: 9.058.931 pessoas Minas Gerais - 24,8% - População: 20.539.989 pessoas Santa Catarina - 23,4% - População: 7.610.361 pessoas Bahia - 23,4% - População: 14.141.626 pessoas Alagoas - 22,9% - População: 3.127.683 pessoas Rio Grande do Norte - 21,4% - População: 3.302.729 pessoas Rio Grande do Sul - 21,4% - População: 10.882.965 pessoas Paraíba - 20,8% - População: 3.974.687 pessoas Ceará - 20,8% - População: 8.794.957 pessoas Sergipe - 18,3% - População: 2.210.004 pessoas Piauí - 15,6% - População: 3.271.199 pessoas

*É a unidade autônoma onde tem a sede do Governo com seus poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.