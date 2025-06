Qual estado tem maioria da população católica no Brasil? Veja ranking

O Piauí é o estado com a maior proporção da população declarada católica em território nacional, segundo dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estado situado no Nordeste soma 77,4% entre os que se declararam católicos, na população de 10 anos ou mais de idade. O menor número registrado pela religião foi em Roraima (37,9%).

O catolicismo continua como a religião majoritária no Brasil. Os números atuais mostram 56,7%, uma redução de 8,3 pontos percentuais em relação ao recorte de 2010 (65,0%).

A religião católica é maioria em todas as grandes regiões. A maior concentração, segundo o Censo, está no Nordeste, com 63,9%. A região Sul aparece na sequência com 62,4%.

Em 20 municípios, sendo 14 deles no Rio Grande do Sul, os católicos superam 95% da população. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a maior proporção de católicos foi registrada no Crato (CE), com 81,3%.

Em 5.322 municípios, os católicos são o grande grupo de religião predominante (estavam em proporção superior a todos os demais grandes grupos, individualmente). Em 4.881 municípios os católicos representavam mais da metade da população com 10 anos ou mais de idade.

Ranking da proporção da população declarada católica

Piauí - 77,4% - População: 3.271.199 pessoas Ceará - 70,4% - População: 8.794.957 pessoas Paraíba - 69,0% - População: 3.974.687 pessoas Sergipe - 67,8% - População: 2.210.004 pessoas Rio Grande do Norte - 67,0% - População: 3.302.729 pessoas Maranhão - 64,4% - População: 6.776.699 pessoas Santa Catarina - 64,3% - População: 7.610.361 pessoas Alagoas - 64,2% - População: 3.127.683 pessoas Minas Gerais - 63,5% - População: 20.539.989 pessoas Paraná - 62,9% - População: 11.444.380 pessoas Rio Grande do Sul - 60,6% - População: 10.882.965 pessoas Pernambuco - 58,8% - População: 9.058.931 pessoas Tocantins - 58,7% - População: 1.511.460 pessoas Bahia - 57,0% - População: 14.141.626 pessoas Mato Grosso - 56,7% - População: 3.658.649 pessoas Pará - 54,4% - População: 8.120.131 pessoas São Paulo - 52,2% - População: 44.411.238 pessoas Goiás - 51,9% - População: 7.056.495 pessoas Mato Grosso do Sul - 51,9% - População: 2.757.013 pessoas Amapá - 51,0% - População: 733.759 pessoas Distrito Federal* - 49,7% - População: 2.817.381 pessoas Espírito Santo - 47,8% - População: 3.833.712 pessoas Amazonas - 47,4% - População: 3.941.613 pessoas Rondônia - 40,9% - População: 1.581.196 pessoas Acre - 38,9% - População: 830.018 pessoas Rio de Janeiro - 38,9% - População: 16.055.174 pessoas Roraima - 37,9% - População: 636.707 pessoas

*É a unidade autônoma onde tem a sede do Governo com seus poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.