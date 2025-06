10 dicas de presentes tecnológicos para fazer bonito no Dia dos Namorados

Seu amor é ligado em tecnologia? O Guia de Compras UOL preparou uma seleção de produtos que unem estilo e praticidade no dia a dia para presentear nesse Dia dos Namorados.

Uma opção charmosa e funcional é o smart ring, um anel inteligente que monitora saúde e atividades físicas com discrição e elegância. E que tal registrar momentos a dois com uma câmera de impressão instantânea? Se a ideia for curtir momentos juntinhos, o miniprojetor portátil transforma qualquer parede em sessão de cinema em casa.

Já os alto-falantes inteligentes, como o Echo Dot, vão além do som ambiente: eles podem atender comandos de voz personalizados, tocar playlists românticas ou até lembrar datas especiais. Ficou interessado? Então confira a seleção a seguir:

Segundo o fabricante, a bateria dura até 50 horas, tem conexão Bluetooth 5.4 e design leve e confortável.

Ideal para música, chamadas, home office ou lazer. Compatível com Android, iPhone, notebooks e ainda conta com entrada P2 para uso com PC.

Tem formato de esfera e oferece som alto, nítido e com graves mais potentes do que os echos Pop e Spot.

Graças a um acelerômetro, é possível dar comandos com batidinhas no dispositivo --para pausar uma música ou desligar um alarme, por exemplo.

Um termômetro embutido fornece a temperatura exata do ambiente onde ele está (e não a do exterior, oferecida por serviços de clima).

Com imagem 4K, suporte Full HD 1080p, 8000 lumens de brilho e Android 11 integrado, você acessa apps direto no projetor.

Conta com Wi-Fi 5G, Bluetooth 5.0 e entrada HDMI, ideal para filmes, jogos e apresentações em alta definição.

Promete ser compacto e fácil de usar.

Permite transformar qualquer ambiente com projeções de galáxias e nebulosas em cores ajustáveis.

Com som Bluetooth integrado, ele combina música e luz para uma experiência relaxante.

Conta com controle remoto, temporizador, função luz noturna e design moderno, perfeito para quartos, festas e decoração.

Funciona conectado à energia e oferece longa durabilidade com tecnologia LED de baixo consumo.

Conta com display de 1,31 polegadas e caixa de alumínio reforçado de 40 mm. A pulseira de borracha HNBR proporciona conforto durante o uso diário ou atividades físicas, segundo a Samsung.

Equipado com sensores de última geração, como acelerômetro, barômetro, sensor de impedância bioelétrica, sensor óptico e elétrico de frequência cardíaca, giroscópio, geomagnético, sensor de temperatura infravermelho e sensor de luz, ele oferece monitoramento completo da sua saúde e desempenho.

Inclui teclado mecânico RGB, mouse de alta precisão e headset com áudio potente.

O Headset G1 Black oferece som imersivo com drivers de 50 mm e compatibilidade com Xbox e PS4.

O teclado mecânico GM1 RGB traz switches Outemu Red, design compacto e iluminação personalizável.

Já o mouse G1 Pro RGB possui sensor PMW3327 com até 12.000 DPI, botões programáveis e design leve para máximo desempenho.

Com tela de 6 polegadas e peso de 158 gramas, ele cabe em pequenas bolsas e até em bolsos e tem uma bateria que dura até dois meses, segundo a Amazon.

O display ficou 25% mais brilhante do que na geração anterior, chegando ao nível do Paperwhite, de acordo com informações do fabricante

Isso deve tornar a leitura mais confortável, mesmo sob luz, gerando menos fadiga ocular. Todos os modelos com tela preto e branco agora têm o mesmo brilho.

Revela fotos em até 2 minutos após o clique (filmes vendidos separadamente).

Ajusta automaticamente a exposição de acordo com o ambiente, segundo o fabricante. Você pode capturar detalhes de 30 a 50 cm de distância, além de contar com um espelho para selfies e flash automático que se adapta à luz do ambiente.

Ideal para viagens e momentos especiais a dois, está disponível em diversas cores.

Vem com processador octa-core e 3 GB de RAM para mais agilidade nas tarefas diárias.

Seu armazenamento é expansível até 512 GB, ideal para aplicativos, fotos e vídeos.

A tela de 7 polegadas IPS tem tecnologia full lamination oferece cores vibrantes e imagens nítidas, perfeitas para entretenimento e produtividade.

Com bateria de 3100 mAh, o tablet proporciona longas horas de uso, segundo o fabricante. Além disso, conta com conectividade Wi-Fi, Bluetooth e portas USB-C e P2.

Esse secador supertecnológico pode ser um presente legal para quem gosta de cuidar das madeixas.

O produto promete usar menos calor e mais tecnologia para secar os fios, com a tecnologia Air Multiplier

Segundo o fabricante, é equipado com o motor digital Dyson V9: até oito vezes mais rápido que os motores de secadores de cabelo convencionais

