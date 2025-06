Petróleo sobe com relatório de empregos nos EUA e negociações com a China

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - O petróleo subiu mais de US$1 por barril nesta sexta-feira, registrando seu primeiro ganho semanal em três semanas, após um relatório favorável sobre empregos nos Estados Unidos e a retomada das negociações comerciais entre os EUA e a China, aumentando as esperanças de crescimento nas duas maiores economias do mundo.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$66,47 por barril, com alta de US$1,13, ou 1,73%. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) fechou a US$64,58, com alta de US$1,21, ou 1,91%.

Ambos os índices de referência fecharam com ganhos semanais, após terem caído por duas semanas consecutivas. O Brent avançou 2,75% esta semana, enquanto o WTI está sendo negociado 4,9% mais alto.

"Acho que o relatório de empregos foi um sucesso", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "Não foi muito quente, nem muito frio, mas foi o ideal para aumentar as chances de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve."

O relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que a taxa de desemprego se manteve estável em 4,2% no mês passado. Os empregadores criaram 139.000 postos de trabalho, o que, combinado com as revisões para baixo das estimativas dos meses anteriores, mostrou um arrefecimento na demanda de mão de obra, mas nada abrupto; em comparação, os ganhos mensais de emprego foram, em média, de 160.000 no ano passado.

Um corte nas taxas pelo banco central dos EUA, muito desejado pelo presidente Donald Trump, poderia impulsionar o crescimento econômico e a demanda por petróleo.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston e Ahmad Ghaddar, Enes Tunagur em Londres, Sudarshan Varadhan em Cingapura)