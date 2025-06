Parecem inofensivos: 10 hábitos ignorados que prejudicam o seu sono

Dormir bem é tão essencial quanto se alimentar bem ou se exercitar. Durante o sono, o corpo se recupera, fortalece o sistema imunológico, melhora o humor e fixa a memória. Já a falta de descanso derruba o foco, a produtividade e o raciocínio.

Apesar disso, muitos mantêm hábitos prejudiciais sem perceber, acumulando sinais como cansaço constante, irritabilidade e sonolência diurna. Com o tempo, noites maldormidas podem evoluir para insônia crônica, aumentando o risco de doenças graves como hipertensão, infarto, AVC, depressão e queda da imunidade. Por isso, identificar e corrigir esses comportamentos é fundamental.

Inimigos do sono

Ter um copo d'água ao lado da cama parece prudente, mas se você acorda para beber e acaba indo ao banheiro de madrugada, seu sono fragmenta. O ideal é manter a hidratação durante o dia e evitar grandes quantidades à noite. A cafeína permanece ativa no organismo por até 10 horas. Ou seja, aquele cafezinho da tarde pode estar sabotando o seu sono lá pelas 2h da manhã -- especialmente se combinado com chocolate, chá-mate ou refrigerantes. Acorda cedo na semana e tarde no sábado e domingo? Isso bagunça o seu relógio biológico. O corpo precisa de rotina -- inclusive para descansar direito. Massas, frituras, sobremesas... tudo isso torna a digestão mais lenta, favorece refluxo e atrapalha a produção da melatonina, hormônio do sono. Opte por refeições leves e naturais à noite. Embora o álcool possa dar sono no início, ele prejudica as fases mais profundas e restauradoras do sono. A nicotina, por sua vez, é estimulante e fragmenta o descanso. Resultado: você acorda mais cansado do que quando foi se deitar. Portas e janelas trancadas reduzem a circulação do ar, ressecam as vias respiratórias e favorecem crises alérgicas -- sobretudo em quem já tem rinite ou asma. Ventilar o ambiente é essencial. A presença do animalzinho na cama com a gente pode ser fofa, mas eles se mexem, ronronam, esquentam demais e às vezes precisam sair durante a noite. Tudo isso pode te acordar e afetar seu ciclo do sono. O barulho do ventilador e a circulação de partículas como poeira e mofo agravam alergias e incomodam as vias respiratórias. Manutenção em dia do equipamento e ambiente limpo são indispensáveis. Fazer atividade física é ótimo -- só não perto demais da hora de dormir. O aumento da temperatura corporal e a liberação de adrenalina e endorfina dificultam o relaxamento necessário para adormecer. Ver TV, ler, rolar o feed do celular... tudo isso ensina seu cérebro a não associar a cama ao sono. Pior: a luz azul dos eletrônicos suprime a melatonina e os alertas constantes elevam o estresse.

Quer noites tranquilas e restauradoras?

Dormir bem é mais do que deitar a cabeça no travesseiro. É um conjunto de hábitos, conhecidos como higiene do sono, que devem ser cultivados diariamente. Aqui vão as principais práticas recomendadas por especialistas:

Tenha horários regulares para dormir e acordar, inclusive aos fins de semana. O corpo ama rotina.

Crie um ambiente propício ao sono: quarto escuro, silencioso, ventilado e com temperatura agradável.

Invista em conforto físico, com colchão e travesseiros adequados, roupas leves e quarto organizado.

Desconecte-se das telas pelo menos uma hora antes de dormir.

Exercite-se regularmente, mas evite treinos intensos à noite.

Evite alimentos pesados, doces ou cafeína ao fim do dia.

Reduza bebidas alcoólicas e não fume, especialmente no período noturno.

Hidrate-se durante o dia e evite exageros antes de deitar.

Faça atividades relaxantes antes de dormir, como ouvir música calma, praticar meditação ou leitura leve (fora da cama).

Evite cochilos longos durante o dia, que interferem no sono noturno.

Se, mesmo com essas mudanças, o sono continua sendo um desafio, não hesite em procurar um médico. Especialistas em medicina do sono podem ajudar a identificar distúrbios e indicar o tratamento mais adequado. Afinal, dormir bem não é luxo — é saúde.

*Com informações de reportagem publicada em 29/05/2024