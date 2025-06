Países Baixos convocam eleições antecipadas para 29 de outubro

Os Países Baixos convocaram eleições antecipadas para 29 de outubro, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (6), depois que o líder da extrema direita Geert Wilders derrubou a coalizão no poder esta semana, ao retirar seu partido do governo.

"Definimos oficialmente a data das eleições(...) serão realizadas na quarta-feira 29 de outubro de 2025", escreveu a ministra do Interior holandesa, Judith Uitermark, na rede social X.

"No próximo período, trabalharei com os municípios e outras partes interessadas para nos prepararmos para que este dia importante para a nossa democracia transcorra sem problemas", acrescentou.

As eleições na quinta maior economia da União Europeia serão acompanhadas de perto em um momento em que os partidos de extrema direita conquistam espaço em todo o continente.

Pesquisas indicam que o Partido para a Liberdade (PVV) de Wilders está empatado com o grupo de Esquerda/Verde do ex-vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans.

O partido liberal VVD vem logo atrás, o que sugere que as eleições serão acirradas.

Wilders derrubou a frágil coalizão no poder na terça-feira, ao retirar seu partido do governo devido a um desacordo sobre migração. A queda do Executivo mergulhou os Países Baixos em uma crise política.

Para o líder da extrema direita, o governo estava demorando muito para aplicar "a política migratória mais rigorosa" da história do país, impulsionada pela coalizão após a vitória inesperada de seu partido nas eleições de novembro de 2023.

O PVV de Wilders conquistou 37 das 150 cadeiras na câmara baixa do Parlamento.

O fragmentado sistema político holandês, no qual nenhum partido consegue obter maioria absoluta, exige a formação de coalizões. A questão será quem estará disposto a firmar um pacto com o PVV.

No final de maio, Wilders, conhecido como o "Trump holandês" por sua postura anti-imigração e cabelos platinados, já havia ameaçado deixar a coalizão se suas rígidas exigências a solicitantes de asilo e migrantes não fossem atendidas.

O plano incluía fechar as fronteiras para solicitantes de asilo, fortalecer os controles de fronteira e deportar cidadãos com dupla nacionalidade condenados por crimes.

ric/jhb/sag/es/jc/fp

