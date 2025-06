Ozempic está associado a casos raros de distúrbio ocular grave, diz regulador da UE

Por Mariam Sunny

(Reuters) - Os medicamentos para perda de peso e diabetes Wegovy e Ozempic da Novo Nordisk podem, em casos muito raros, causar uma doença ocular grave que pode levar à perda da visão, informou o comitê de segurança da Agência Europeia de Medicamentos, conhecida como EMA, nesta sexta-feira.

No passado, estudos em pacientes com diabetes tipo 2 associaram o Ozempic à condição chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NAION). Porém, essa é a primeira vez que um órgão regulador confirma o efeito colateral.

A condição pode afetar até 1 em cada 10.000 pessoas que tomam semaglutida, o ingrediente ativo do Wegovy e do Ozempic, bem como do outro medicamento para diabetes da Novo, o Rybelsus, por pelo menos um ano, disse o regulador.

A NAION é a segunda causa mais comum de cegueira devido a danos no nervo óptico, depois do glaucoma.

"Isso tem sido relatado como um risco potencial há algum tempo, portanto, acho que a comunidade científica está relativamente ciente disso. Não vejo que isso faça uma grande diferença nos padrões de prescrição", disse Emily Field, analista do Barclays.

As ações da farmacêutica dinamarquesa, listadas nos EUA, subiram quase 2,5% no início do pregão.

A EMA, que iniciou sua análise em dezembro, pediu à Novo que acrescentasse a NAION como um efeito colateral de frequência muito rara nas informações do produto que acompanham os medicamentos que contêm semaglutida.

A Novo disse que trabalharia com a EMA para atualizar os rótulos, acrescentando que os ensaios clínicos e estudos pós-comercialização não sugeriram uma possibilidade razoável de que os medicamentos causassem a condição.

(Reportagem de Manas Mishra e Mariam Sunny em Bengaluru)