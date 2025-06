ONS eleva previsão de chuvas para hidrelétricas do Brasil em junho

SÃO PAULO (Reuters) - As chuvas que atingirão as hidrelétricas do Brasil em junho deverão ficar acima das projeções iniciais, divulgadas na semana passada, de acordo com novos dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) publicados nesta sexta-feira.

No Sudeste e Centro-Oeste, que reúnem os maiores reservatórios hidrelétricos, as chuvas serão equivalentes a 78% da média histórica em junho, versus 75% na semana anterior.

No Sul, a projeção passou a 108% da média, contra 86% na semana anterior; no Nordeste, para 35%, versus 29% na semana anterior.

No Norte, as precipitações sobre as hidrelétricas serão equivalentes a 59% da média histórica em junho, dois pontos percentuais acima da semana anterior.

O ONS revisou para baixo a expectativa de carga no sistema para um aumento de 0,7% em relação a junho do ano passado, versus alta de 2,1%.

