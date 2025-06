Novonesis conclui compra de divisão de enzima da dsm-firmenich por  1,5 bilhão

São Paulo, 6 - A Novonesis, líder global em soluções biológicas, concluiu a aquisição das atividades de vendas e distribuição da dsm-firmenich, no segmento de enzimas para saúde e nutrição animal, fornecida anteriormente por meio da parceria conhecida como Feed Enzyme Alliance. A negociação foi fechada em 1,5 bilhão de euros, informou a empresa em comunicado.Ao longo dos anos de parceria, a Novonesis foi responsável pela pesquisa, desenvolvimento e fabricação das enzimas vendidas pela dsm-firmenich. Com a transação da aquisição, a companhia assume o controle total da cadeia de valor desse negócio, incluindo vendas e distribuição. Essa integração não apenas expande a capacidade comercial e operacional da Novonesis, mas também promove ainda mais proximidade da companhia com os mercados regionais.Segundo o comunicado, a transação fortalece a posição estratégica da Novonesis na América Latina, região fundamental para o crescimento da companhia. Com presença consolidada em países como Brasil, Argentina, Colômbia, México e Peru, a empresa agora amplia sua capacidade de atender às demandas específicas dos mercados locaisO presidente regional para América Latina e vice-presidente sênior de Negócios de PHB da companhia, Ethel Fanny Laursen, disse na nota que "a aquisição nasceu após 25 anos de colaboração bem-sucedida. Ela é estratégica e reforça a posição da Novonesis como líder global em soluções biológicas para o setor animal. Com essa transação, trouxe a oferta de um portfólio ainda mais robusto de enzimas, probióticos e inoculantes para silagem, ampliando nossa capacidade de atender às necessidades dos produtores de proteína animal em um mercado global em expansão".