Ninfoplastia: entenda cirurgia íntima feita pela mãe de Vanessa Lopes

Liziane Lopes Ramalho, mãe da influencer Vanessa Lopes, realizou uma ninfoplastia e compartilhou com seus seguidores como foi o procedimento de rejuvenescimento da região íntima. Afirmando não ter sentido nenhum desconforto, chegou a mostrar nos stories um pedaço da pele retirada durante a cirurgia.

Entenda a cirurgia

A ninfoplastia — também conhecida como labioplastia — é um dos procedimentos íntimos mais comuns. Ela é indicada para pacientes que apresentam os pequenos lábios vaginais com tamanho desproporcional, fazendo com que se projetem para fora dos grandes lábios.

Embora muitas pessoas optem pela cirurgia por motivos estéticos, ninfoplastia também pode ser indicada por motivos de saúde. Em casos em que os pequenos lábios são excessivamente grandes, eles podem se mover para dentro e fora da vagina durante a penetração, provocando dor. Nessas situações, a cirurgia é recomendada.

Outros fatores podem justificar o procedimento, como candidíase recorrente, dificuldade para urinar e acúmulo de secreções. Lábios muito grandes podem favorecer o surgimento de infecções fúngicas, dificultar a higienização da região e causar desconfortos no dia a dia.

Tempo de recuperação costuma ser breve. A região normalmente desincha e apresenta melhora no aspecto entre sete e dez dias. A liberação para atividades físicas ocorre após uma semana, e a retomada da vida sexual é recomendada após 21 dias.

Outros procedimentos

A ninfoplastia é um dos procedimentos mais comuns quando o assunto é cirurgia plástica na região íntima, mas não é o único. Veja outros:

Redução do monte de vênus: O monte de vênus é localizado acima do púbis, e quem busca a operação reclama de ter muito volume no local, ficando em evidência ao usar calças mais justas ou biquínis. A diminuição dessa área pode ser feita com lipoaspiração.

Clitoriplastia: A cirurgia é feita no clitóris e por isso é a mais delicada. Pode ser feita para remover excesso de pele da área e deixar o clitóris mais exposto, para reconstituição do órgão ou quando há problemas de má-formação.

Perinoplastia: Pode ser feita por pessoas que sofreram alterações na vagina decorrentes de partos ou outras lacerações na musculatura, que podem causar até incontinência urinária.

Reconstrução do hímen: Quando a mulher faz sexo com penetração pela primeira vez, ela rompe a pele que fecha parcialmente o orifício da vagina, o hímen. Na cirurgia, o profissional une os pedaços restantes do hímen.