Moraes vota por rejeitar recurso de cabeleireira que pichou estátua no 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou pela rejeição de um recurso apresentado pela defesa de Débora Rodrigues, cabeleireira condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

O que aconteceu

O recurso contra a condenação é analisado no plenário virtual da Primeira Turma do tribunal. O voto de Moraes, relator do caso, foi pela rejeição do chamado embargo de declaração.

Os demais ministros têm até 13 de junho para depositar seus votos no plenário virtual. Débora foi condenada pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

No voto de hoje, Moraes afirmou que o recurso não apontou omissão, obscuridade ou contradição na decisão anterior. Buscava apenas rediscutir o mérito da condenação, o que não é permitido nesse tipo de recurso. A defesa havia pedido, entre outros pontos, o reconhecimento de atenuantes, a devolução de bens apreendidos e o abatimento da pena (detração), alegações que, segundo Moraes, não cabem nesta fase do processo.

Condenação foi devidamente fundamentada, diz Moraes. Um "robusto conjunto probatório" comprova a participação ativa de Débora nos atos de 8 de Janeiro, segundo ele. O ministro reiterou que não é necessário que o acórdão responda a cada argumento da parte, desde que os fundamentos centrais tenham sido enfrentados — o que, na visão do relator, ocorreu.

Débora Rodrigues dos Santos, cabeleireira de 39 anos residente em Paulínia (SP), tornou-se uma figura central no debate sobre a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Durante a invasão à Praça dos Três Poderes, ela foi fotografada pichando a frase "Perdeu, mané" com batom vermelho na estátua "A Justiça", em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). A frase faz referência a uma resposta do ministro Luís Roberto Barroso a manifestantes bolsonaristas em Nova York, em 2022.

Em depoimento, Débora afirmou que agiu no "calor do momento" e que um homem havia iniciado a pichação, pedindo que ela a completasse por ter uma letra mais bonita. Ela também declarou desconhecer o valor simbólico e financeiro do monumento. Apesar disso, o ministro Alexandre de Moraes considerou que sua participação foi consciente e voluntária, integrando uma ação coordenada para abolir o Estado Democrático de Direito.

Após sua prisão em março de 2023, durante a 8ª fase da Operação Lesa Pátria, Débora permaneceu detida no Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro (SP) por dois anos. Em março de 2025, foi concedida a ela a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica e restrições como proibição de uso de redes sociais e de contato com outros envolvidos nos atos golpistas.