Moraes nega pedido de Bolsonaro para adiar interrogatório na ação do golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para suspender a fase de interrogatórios na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O que aconteceu

A defesa alegou que não teve acesso a todas as provas da investigação. Os advogados dizem que o depoimento de Bolsonaro não deveria ocorrer antes da oitiva de testemunhas em processos relacionados, que envolvem outros núcleos investigados.

Moraes discordou. Segundo o ministro, os advogados do ex-presidente tiveram acesso a todos os documentos relevantes já anexados ao processo e não justificaram a necessidade de aguardar depoimentos em outras ações. O magistrado também destacou que a defesa de Bolsonaro indicou apenas 15 testemunhas — mesmo tendo o direito de arrolar até 40 - e desistiu de seis delas.

Com a negativa, a instrução do processo segue normalmente. Bolsonaro será interrogado ao lado de outros réus, como o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o general Braga Netto. A PGR (Procuradoria-Geral da República) acusa o grupo de tentar impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva por meio de uma articulação golpista.