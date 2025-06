Lula: empresários franceses e brasileiros precisam lançar plano de metas e aumentar comércio

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cobrou nesta sexta-feira, 6, a atuação de empresários franceses e brasileiros para aumentar o fluxo comercial entre os dois países. Lula comparou a relação com a França com a do Vietnã, cujo fluxo é de US$ 13 bilhões. Com a França, segundo o presidente, o fluxo comercial brasileiro fica na casa de US$ 10 bilhões.

"Vocês empresários franceses e vocês empresários brasileiros, tratem de trabalhar. Vamos sair daqui lançando um plano de metas. Nos próximos dez anos vamos subir para US$ 20 bilhões. Se não tiver plano de metas e a gente só fizer as coisas quando a natureza permitir não dá certo. Temos que forçar, tentar garimpar e descobrir as oportunidades", disse Lula durante encerramento do Fórum Econômico Brasil-França em Paris.

Lula disse que vai continuar fazendo viagens internacionais para conseguir aprofundar relações comerciais com outros países. Em tom de brincadeira, ele afirmou que deseja viver 120 anos e tenta ser simpático com as pessoas que conhece no exterior.

O presidente declarou ainda que quer ter a "medalha de ouro da melhor política sanitária do mundo" e convocou técnicos estrangeiros a conhecer o setor produtivo brasileiro para evitar "desconfiança". "Nós queremos a medalha de ouro da melhor política sanitária que qualquer país do mundo tenha, porque nós não podemos retroceder. Na desconfiança, visitem o Brasil e peçam informações porque vocês terão respostas extraordinárias sobre o que estamos fazendo."

Lula também fez um balanço sobre o combate ao desmatamento e disse que mais da metade do Brasil permanece com cobertura vegetal. O governo brasileiro, segundo ele, trabalha com recuperação de pastagem degradada. "Vamos produzir mais, sem derrubar uma árvore", afirmou o petista.

As declarações do presidente foram feitas na sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris. O petista cumpre agendas em território francês até a segunda-feira, 9.