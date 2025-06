Lula: acordo UE-Mercosul é uma 'prova de que o mundo não tem dono'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul é a "prova de que o mundo não tem dono". "O mundo não quer xerife e não tem dono", afirmou, em discurso no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris.

Sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula disse que "querem derrotar o multilateralismo, o livre comércio" e que "a volta do protecionismo não ajuda ninguém".

"Nós não aceitamos mais uma nova Guerra Fria, nós não queremos disputar entre China e Estados Unidos. Eu quero negócio com a China e quero negócio com os Estados Unidos. Eu quero negócio com a França e quero negócio com a Alemanha. A França tem que querer com o Brasil e querer com outro país da América do Sul. Nós não perdemos o direito de sermos donos do comércio mundial. Por isso eu tenho viajado muito mundo e vou continuar viajando", afirmou o presidente brasileiro.

Lula voltou a dizer que está determinado a assinar o acordo quando assumir a presidência do Mercosul. "Falei para o (presidente da França, Emmanuel) Macron que esteja preparado para assinar o acordo durante meu mandato", reforçou.

O presidente também afirmou que os agricultores franceses, que são resistentes ao acordo, deveriam se reunir com os agricultores brasileiros. "Se nós colocarmos os agricultores franceses junto com os brasileiros, vai ter uma descoberta extraordinária. Eles vão descobrir que a nossa agricultura são complementares, uma não prejudica a outra. Mas por que eu não posso comprar um franguinho francês e por que os franceses não podem comprar um franguinho brasileiro?", questionou.

Na manhã desta sexta-feira, o Brasil recebeu o certificado da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA) de que o País está livre de febre aftosa sem vacinação.

Lula comemorou e disse que o Brasil "se preparou para ser competitivo" e quer "medalha de ouro da melhor política sanitária. Depois disse que "não temos a melhor política sanitária, mas tenho certeza que nenhum país faz melhor com a gente".

O presidente ainda convidou técnicos de sanidade animal para visitarem o Brasil. "Visite, peça informações, vá nos nossos laboratórios que vocês terão uma resposta extraordinária sobre o que estamos fazendo."