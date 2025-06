Lee, da Coreia do Sul, e Trump concordam em trabalhar por acordo rápido sobre tarifas

Por Joyce Lee e Hyunjoo Jin

SEOUL (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, concordaram em trabalhar para chegar a um acordo tarifário rápido e compartilharam histórias sobre suas experiências em seu primeiro telefonema desde que Lee foi eleito, informou o gabinete do sul-coreano nesta sexta-feira.

Trump impôs tarifas à Coreia do Sul, com quem tem um acordo bilateral de livre comércio, pressionou o país a pagar mais pelos 28.500 soldados estacionados no país e aumentou a competição com a China.

O futuro da economia sul-coreana, voltada para a exportação, dependerá do tipo de acordo que Lee conseguir fechar, envolvendo todos os principais setores do país, de chips a automóveis e construção naval, fortemente expostos ao comércio global. Ele iniciou o mandato quarta-feira.

"Os dois presidentes concordaram em fazer um esforço para chegar a um acordo satisfatório sobre as consultas tarifárias o mais rápido possível, com o qual ambos os países possam estar satisfeitos", disse o gabinete de Lee em um comunicado.

"Para esse fim, eles decidiram incentivar negociações em nível de trabalho para produzir resultados tangíveis."

Trump convidou Lee para uma cúpula nos EUA e eles planejam se encontrar em breve, de acordo com um funcionário da Casa Branca.

Os dois líderes também compartilharam histórias da campanha, incluindo tentativas de assassinato e dificuldades políticas, e concordaram que uma liderança forte surge quando se superam as dificuldades, segundo o gabinete de Lee.

Lee sobreviveu a um ataque com faca -- ele foi submetido a uma cirurgia após ser esfaqueado no pescoço por um homem durante um evento no ano passado.

Um dos principais aliados dos EUA e um dos primeiros países a se envolver com Washington depois do Japão em negociações comerciais, a Coreia do Sul concordou no final de abril em elaborar um "pacote de julho" eliminando as taxas antes da pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas de Trump, mas o progresso foi interrompido por mudanças em sua liderança.

Lee, um liberal, foi eleito em 3 de junho após o ex-líder conservador do aliado norte-americano, Yoon Suk Yeol, sofrer impeachment e ser deposto.

Na véspera das eleições, Lee havia declarado que "o assunto mais urgente são as negociações comerciais com os Estados Unidos". O grupo de Lee disse, no entanto, que pretende buscar mais tempo para negociar o comércio com Trump.

Ao mesmo tempo em que reitera a importância da aliança entre os EUA e a Coreia do Sul, Lee também expressou planos mais conciliatórios para os laços com a China e a Coreia do Norte, destacando a importância da China como um grande parceiro comercial e indicando relutância em adotar uma posição firme em relação ao Estreito de Taiwan.

(Reportagem de Joyce Lee e Hyunjoo Jin; reportagem adicional de Trevor Hunnicutt em Washington)