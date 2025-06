Kering, dona da Gucci, negocia venda de fatia em prédio de US$1 bi em NY, dizem fontes

Por Elisa Anzolin e Mathieu Rosemain

PARIS/MILÃO (Reuters) - A Kering, proprietária da Gucci, está em negociações exclusivas com o grupo de aquisições Ardian sobre a venda de uma participação em um edifício da famosa Quinta Avenida em Nova York que comprou há pouco mais de um ano, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto à Reuters.

As negociações fazem parte da ampla estratégia do grupo de luxo francês de cortar custos e vender participações em imóveis para ajudar a reduzir dívida, já que o setor enfrenta uma queda na demanda por artigos de luxo.

Representantes da Kering e da Ardian não comentaram.

A empresa controlada pela família do presidente-executivo, François-Henri Pinault, comprou o 715-717 Fifth Avenue em janeiro de 2024 por US$963 milhões para garantir uma localização privilegiada em uma das ruas comerciais mais populares do mundo.

A dívida líquida da Kering subiu para 10,5 bilhões de euros (US$12 bilhões) até o final de 2024, de quase zero três anos antes, após uma série de compras de imóveis que chegou a cerca de 4 bilhões de euros investidos em propriedades importantes em Nova York, Milão e Paris.

O presidente-executivo adjunto, Jean-Marc Duplaix, disse no início deste ano que a Kering espera arrecadar 2 bilhões de euros ou mais nos próximos dois anos por meio de transações imobiliárias.

Em um acordo fechado em janeiro, a Ardian, sediada em Paris, assumiu uma participação de 60% em uma joint venture com a Kering, envolvendo três propriedades de luxo em Paris, arrecadando 837 milhões de euros para a Kering, que manteve uma participação de 40%.

As discussões sobre a propriedade de Nova York também estão relacionadas à venda de uma participação, disseram as fontes, recusando-se a comentar o valor da possível transação ou o tamanho da participação em discussão.