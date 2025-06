Kazaks diz que corte de juros pelo BCE deveria ser encerrado

Por Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu deveria parar de cortar as taxas de juros em todas as reuniões e manter-se atento à perspectiva econômica incerta, disse à Reuters o membro do BCE Martins Kazaks.

O BCE cortou as taxas de juros pela sétima vez consecutiva na quinta-feira para sustentar uma economia da zona do euro que estava enfrentando dificuldades mesmo antes de as políticas econômicas e comerciais erráticas dos Estados Unidos terem causado novos golpes.

Kazaks pediu o fim desse ciclo de afrouxamento de um ano, dizendo que o BCE deveria manter o "espaço" para cortar as taxas novamente em uma data posterior, se necessário.

"Não acho que o mercado deva esperar que a trajetória de corte das taxas em todas as reuniões continue", disse ele em uma entrevista por telefone. "Não há necessidade e há valor em manter o espaço político."

A maioria dos membros do BCE defende a manutenção dos juros, atualmente em 2%, em sua próxima reunião em julho, ou possivelmente por mais tempo, dependendo em parte das perspectivas de comércio com os Estados Unidos, disseram fontes à Reuters.

Kazaks também defendeu uma possível pausa, mas alertou contra qualquer compromisso firme - de "orientação futura" no jargão de bancos centrais - devido a um cenário político em constante mudança.

"Não teremos muitos dados até a reunião de julho, então é bem possível que façamos uma pausa", disse Kazaks. "Mas a incerteza continua muito alta e a situação pode mudar todos os dias. Portanto, a orientação futura não é sua amiga nessas circunstâncias."

Mesmo que o BCE reduza ainda mais as taxas de juros, isso se resumiria a pequenos movimentos de "ajuste fino" desde que a projeção para a inflação seja de permanecer em 2% no médio prazo, disse Kazaks.

"Em termos de corte nas taxas, já fizemos muito", disse ele. "Se houver mais cortes, eles serão de ajuste fino, a menos que saiamos do cenário básico."

O BCE publicou novas projeções na quinta-feira que preveem uma inflação de 2% este ano, 1,6% em 2026 e 2% em 2027.