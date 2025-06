Justiça mantém afastamento de torcida do Fluminense por mais um ano

O Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio manteve o afastamento da torcida Young Flu, do Fluminense, de eventos esportivos em todo o país por mais um ano.

A medida foi tomada após a torcida ter descumprido decisão judicial de agosto de 2019, que a proibia de frequentar estádios e praças esportivas após confronto com torcedores vascaínos antes da partida entre Fluminense x Vasco pelo campeonato carioca.

Na decisão, a juíza Renata Guarino Martins acatou os argumentos do Ministério Público para renovação da suspensão, que acusa a torcida tricolor de descumprir, por diversas vezes, a ordem judicial.

De acordo com a magistrada, os ofícios do Batalhão da Polícia Militar comprovam que a torcida Young Flu descumpriu, deliberadamente, a sentença condenatória.