'Babá do tempo': Josélia Pegorim ajuda você a levar guarda-chuva e casaco

''Josélia Pegorim, da Climatempo para a Rádio Eldorado''. Essa foi a frase que milhares de brasileiros ouviram por 20 anos nas catorze inserções diárias de boletins que a meteorologista, 65, fazia no programa do Estadão. A apresentação caiu no gosto dos ouvintes, ao ponto de Josélia ser reconhecida nas ruas apenas pela voz naturalmente grave. Os sobrinhos também ficam em êxtase quando o reconhecimento da tia se estende a eles e são questionados sobre o sobrenome.

Sua saída da Eldorado em 2010 não foi um eterno adeus para o rádio: há dois anos, ainda é possível sintonizar na BandNews e acompanhá-la todo fim de tarde. Josélia também continua como meteorologista da Climatempo, e é a funcionária mais antiga da empresa - com 35 anos de casa.

Desde a pandemia, trabalha em home office, mas sempre que vai ao escritório na Vila Jaraguá, em São Paulo, é recebida como uma celebridade e, ao mesmo tempo, uma grande amiga que todos não veem há muito. ''Ela foi minha melhor professora, tenho muito orgulho dela ter me ensinado'', contou o meteorologista Marcelo Pinheiro, que passou pela portaria e se emocionou ao ver a colega pessoalmente em um dia de trabalho, acompanhada pelo UOL.

Josélia ao lado do colega Marcelo em um dia de trabalho presencial Imagem: Cedido ao UOL

O trabalho da equipe acontece 24 horas e 365 dias, em uma rotatividade de tarefas e turnos de funcionários para que o monitoramento meteorológico nunca pare, com telas, programas computacionais, satélites e estações meteorológicas. O dia da Josélia também começa cedo, analisando dados e os interpretando para consolidar previsões para o dia, para a semana, para o mês e para o ano. É assim que ela prepara os brasileiros para sair de casa, sabendo se é preciso fechar as janelas dos cômodos, levar guarda-chuva ou sair de regata.

Em meados dos anos 80, quando as pessoas discavam 132 e ligavam na central da Telesp para ter informações sobre o tempo do estado paulista, era a voz de Josélia que ouviam do outro lado da linha. Hoje, tudo se tornou mais dinâmico. A meteorologista grava vídeos para as redes sociais todos os dias contando sobre as principais áreas de atenção no Brasil e os eventos climáticos que os brasileiros devem esperar.

''Parece que vem aí frio forte. Pode ser a primeira grande massa de ar frio de origem polar de 2025'', começa. Ela monta um roteiro sobre o que vai falar e, eventualmente, precisa regravar mais de cinco vezes até achar que se comunicou da melhor forma com seus espectadores. Em algumas delas, é interrompida pelo cachorro, em outras, acha até que saiu charmosa.

Josélia diz escolher com cuidado as palavras, entonação e enredo para dar os boletins do tempo. "Como é que nós vamos transmitir esta informação? Porque uma coisa é ter uma conversa entre meteorologistas. E a outra é como eu vou falar isso para o grande público'', reflete. Ela ainda exemplifica com as enchentes que assolaram o estado gaúcho no ano passado: "Como é que eu vou falar para a população do Rio Grande do Sul, que já está debaixo d'água, que vai chover mais? Você trabalha, primeiro, com um respeito enorme. É uma concentração, uma seriedade, porque aquelas pessoas já estão muito sensibilizadas.''

Você consegue de alguma forma auxiliar todas as áreas da atividade humana. Josélia Pegorim

A meteorologista entende que a previsão do tempo e do clima impacta todos os âmbitos de consumo e da economia, desde a escolha do transporte até a roupa usada pela população. "Eu diria que a Climatempo vende gestão de risco. A gente diminui o risco da sua perda e vende prevenção. 'Como será o inverno do ano que vem?' Como isso vai afetar a sua produção agrícola e a roupinha que você vai vestir na próxima primavera?'''.

Algumas empresas e órgãos contratam os seus serviços de previsão para planejar as operações. O Ifood, por exemplo, solicita previsões para programar o impacto que as chuvas terão nas entregas. Os motociclistas são remunerados em valor maior quando realizam entregas sob temporais e, assim, a empresa provisiona a própria folha de pagamento baseado no clima.

'Vivo de vento'

Josélia na época da faculdade na virada dos anos 70 para os 80 Imagem: Cedido ao UOL

Antes de cursar meteorologia na USP (Universidade de São Paulo), Josélia fazia Matemática em um instituto vizinho, no mesmo campus. Quando decidiu informar a família sobre a mudança de curso, uma das irmãs demonstrou preocupação com a escolha. "Ela virou e falou assim: 'mas você vai viver de quê? De vento?'. Hoje em dia, eu digo que vivo de vento, de sol, de chuva, de raio, de trovão'', contou aos risos.

Josélia fala ter vivenciado eventos climáticos diversos ao longo de seus 65 anos, sendo um deles a onda de frio de 1975 - uma das maiores já documentadas no Brasil. Nas quatro décadas na área de meteorologia, no entanto, ela se diz assustada com as bruscas mudanças climáticas observadas.

Não está normal, a quantidade de coisas estranhas, de aberrações, desastres meteorológicos e atmosféricos. Eles estão sim aumentando, a gente não presenciava há 10 anos tanta onda de calor como agora Josélia Pegorim

Enquanto os colegas meteorologistas anseiam por caçar um tornado até o fim da carreira, Josélia relata que seu grande desejo é ainda ver auroras - um fenômeno em que um brilho é observado nos céus noturnos das regiões polares. ''Esse é o meu maior desejo e eu espero que consiga fazer isso ainda. E depois, vou virar nuvem quando cansar de ser meteorologista'', finaliza.