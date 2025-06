Por que Japão enfrenta escassez e alta no preço do arroz no país?

Do UOL, em São Paulo

O Japão está enfrentando uma crise sem precedente relacionada ao arroz. Em um país cuja culinária tem o grão como base, os preços praticamente dobraram em um ano. No mês passado, o governo foi forçado a leiloar parte do estoque estratégico de arroz pela primeira vez desde a criação da reserva, em 1995.

A crise do arroz gerou até a renúncia do Ministro da Agricultura, Taku Eto. Ele deixou o cargo há duas semanas após a repercussão negativa de um comentário em que afirmou que "nunca precisou comprar arroz", pois recebia o alimento de apoiadores como presente.

Entenda a crise

Diversos fatores contribuíram para a alta dos preços. Entre eles, estão a demanda crescente e as compras em pânico motivadas por um alerta de terremoto em agosto. Além disso, a má colheita de 2023, marcada pelo setembro mais quente da história do país, reduziu a oferta e impulsionou os preços.

O turismo também foi apontado como um fator. O Ministério da Agricultura declarou que o aumento do número de visitantes estrangeiros contribuiu para a escassez do arroz no país.

Mas também existem fatores de políticas internas. Segundo o portal The Conversation, políticas agrícolas adotadas pelo governo japonês nas últimas décadas priorizaram interesses institucionais em relação à segurança alimentar. Entre eles, está um projeto de 1971 que introduziu limites à produção de arroz para controlar as ofertas e os preços.

A variação no preço chegou a 104,5% em relação ao ano passado. No varejo, cinco quilos de arroz na semana passada chegou a 4.206 ienes (quase R$ 150). A título de comparação, a mesma quantidade pode ser encontrada no e-commerce brasileiro por preços que variam entre R$ 20 e R$ 50.

País importou grãos da Coreia do Sul pela primeira vez em mais de 25 anos. A importação se deu como uma possível solução para reduzir o aumento dos preços.

Aumento do preço de arroz gerou queda de Ministro da Agricultura. Taku Eto afirmou durante um seminário no dia 18 de maio do Partido Liberal Democrata, que "nunca precisou comprar arroz", pois recebia o alimento de apoiadores como presente. A repercussão negativa fez com que ele renunciasse ao cargo há duas semanas.

Comentário em relação ao arroz pode impactar na política do país. A gafe de Eto pode causar ainda mais problemas para o partido, antes das eleições nacionais de julho. Uma derrota pode significar a formação de um novo governo ou a renúncia do primeiro-ministro, Shigeru Ishiba.

Ishiba já enfrenta descontentamento dos japoneses. A agência de notícias Kyodo mostrou que consumidores culpam o primeiro-ministro por uma pressão sobre as finanças domésticas, segundo o jornal britânico The Guardian. Os índices de aprovação de Ishiba estão em apenas 27,4% — o menor valor desde que assumiu o cargo em outubro do ano passado.

*Com informações da Agência Estado e RFI