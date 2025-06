Índia e EUA prolongam negociações antes de prazo para acordo provisório, dizem fontes

Por Manoj Kumar

NOVA DÉLHI (Reuters) - As negociações comerciais entre autoridades indianas e norte-americanas foram prorrogadas até a próxima semana, enquanto ambos os lados buscam consenso sobre cortes de tarifas nos setores agrícola e automotivo, visando finalizar um acordo provisório até 9 de julho, segundo fontes do governo indiano.

Uma delegação dos Estados Unidos, liderada por autoridades de alto escalão do USTR, o escritório do representante comercial dos EUA, realizou dois dias de discussões em Nova Délhi com autoridades comerciais indianas, lideradas pelo principal negociador Rajesh Agrawal, disseram as fontes.

"Os dois países estão engajados ativamente em discussões focadas para facilitar um maior acesso ao mercado, reduzir barreiras tarifárias e não tarifárias, aumentar a resiliência e a integração da cadeia de suprimentos", disse uma autoridade do governo indiano com conhecimento direto das negociações.

Os negociadores, que inicialmente pretendiam encerrar as conversas até sexta-feira, agora continuarão as discussões na segunda e terça-feira para resolver as diferenças pendentes, disse uma segunda autoridade indiana.

As negociações atuais fazem parte dos esforços para firmar um acordo comercial limitado, que poderia levar o governo Trump a revogar tarifas recíprocas de 26% sobre produtos indianos -- tarifas que foram suspensas por 90 dias, junto àquelas aplicadas contra vários outros parceiros comerciais dos EUA, disse a segunda autoridade.

"Muitos exportadores indianos seguraram as remessas aos EUA nas últimas duas semanas, temendo que as cargas não chegassem antes do prazo de 9 de julho", acrescentou a autoridade.

As exportações da Índia para os EUA aumentaram quase 28% no período de janeiro a abril em relação ao ano anterior, para US$37,7 bilhões, impulsionadas pelo envio antecipado de cargas antes do aumento tarifário em abril, enquanto as importações subiram a US$14,4 bilhões, ampliando o superávit comercial a favor da Índia, segundo dados do governo dos EUA.