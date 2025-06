Imigrante expulso por engano para El Salvador retorna aos EUA e é preso

O imigrante salvadorenho Kilmar Ábrego García, cuja expulsão equivocada para o seu país gerou uma disputa entre o governo americano e o Judiciário, foi devolvido para os Estados Unidos e preso por tráfico de pessoas, anunciou nesta sexta-feira (6) a procuradora-geral Pam Bondi.

O anúncio encerra quase três meses de disputa com os tribunais federais, incluindo a Suprema Corte, que ordenou ao governo americano "facilitar" o retorno do salvadorenho, que é casado com uma americana.

Segundo a procuradora, o retorno do imigrante resultou de um mandado de prisão apresentado a autoridades salvadorenhas. "Somos gratos ao presidente Bukele por concordar em devolvê-lo ao nosso país para enfrentar essas acusações gravíssimas", manifestou, em entrevista coletiva.

García, 29, vivia no estado americano de Maryland até se tornar um dos mais de 200 imigrantes enviados em março para uma prisão de El Salvador como parte da ofensiva de Trump contra a imigração ilegal. Até agora, o governo americano acusava García de integrar o grupo criminoso MS-13, o que a família do imigrante nega.

Os advogados do Departamento de Justiça reconheceram que o salvadorenho foi expulso devido a um "erro administrativo". Em 2019, um tribunal havia revogado definitivamente a possibilidade de expulsá-lo para El Salvador.

Pam Bondi afirmou que García "teve um papel significativo em uma rede de tráfico de imigrantes". "Esse acusado traficou armas e narcóticos por todo o nosso país em diversas ocasiões."

"Ele será processado em nosso país (...) Se for condenado, será devolvido após cumprir sua pena", disse a procuradora.

