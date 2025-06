IGP-DI recua mais do que o esperado em maio com queda de 0,85%, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) recuou mais do que o esperado em maio, a 0,85%, puxado pelas quedas nos preços de produtos agropecuários, depois de subir 0,30% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters com economistas era de uma queda de 0,66% no mês.

No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, caiu 1,38%, revertendo a direção após a alta de 0,2% no mês anterior.

"O IPA recuou em maio, influenciado principalmente por produtos agropecuários como farelo de soja, milho em grão e bovinos", disse Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

No IPA, a queda nos preços de Matérias-Primas Brutas foi o maior destaque para o movimento de maio, despencando 2,86% no mês, depois da queda de 0,34% em abril.

Os itens que mais contribuíram para o movimento do IPA foram milho em grão (+0,19% para -14,29%), minério de ferro (-1,05% para -2,15%) e bovinos (+4,45% para -3,54%).

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) -- que responde por 30% do IGP-DI -- subiu 0,34% no mês, desacelerando em relação à alta de 0,52% em abril.

"No IPC, o recuo de passagens aéreas e alimentos in natura causou desaceleração dos preços ao consumidor", explicou Dias.

Em maio, houve decréscimo em seis das oito classes que formam o índice: Saúde e Cuidados Pessoais (1,41% para 0,59%), Alimentação (0,72% para 0,29%), Educação, Leitura e Recreação (-0,36% para -0,71%), Despesas Diversas (0,88% para 0,44%), Transportes (0,10% para 0,02%) e Comunicação (0,03% para -0,34%).

O item tomate IPC teve baixa de 9,09% no mês, ante avanço de 16,14% em abril. A passagem aérea registrou queda de 6,98%, depois de cair 3,86% no mês anterior.

Já o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) teve alta de 0,58% em maio, acima do avanço de 0,52% do mês anterior.

O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.

