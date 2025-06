Homem agride bebê ao achar que casal usava boneca 'reborn' para furar fila

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 36 anos foi preso na noite de ontem após agredir uma criança de quatro meses, em Belo Horizonte, ao pensar que se tratava de uma boneca hiper-realista.

O que aconteceu

Suspeito insistia aos pais da bebê que ela era uma ''reborn''. O homem e o casal, que não se conheciam, estavam em um trailer de lanches na praça Savassi, na avenida Getúlio Vargas, segundo informações repassadas pela mãe aos policiais militares que atenderam à ocorrência.

O homem se aproximou quando família estava saindo, começou a brincar com a menina e a perguntar se ela era ''de verdade''. Mas, mesmo após o pai confirmar que não era uma boneca hiper-realista, o agressor continuou insistindo que sim.

Bebê era carregado pela mãe, quando homem deu um tapa na cabeça da menina, causando um inchaço na região da orelha. Pessoas que presenciaram a cena derrubaram o agressor no chão e o detiveram até a chegada da polícia. O homem ficou com ferimentos leves, foi levado para uma UPA e, na sequência, encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente.

Às autoridades, ele alegou que o casal usava um ''bebê reborn'' para furar a fila. Segundo ele, isso teria gerado sua revolta e decidiu agredir a criança ''de forma consciente''. O agressor relatou não fazer uso de medicamentos controlados, mas disse ter ingerido bebidas alcoólicas momentos antes. A polícia, no entanto, afirmou que havia ''sobriedade'' em suas falas e ações.

A vítima foi atendida no Hospital João XXIII. O UOL entrou em contato com a unidade para saber sobre o estado de saúde da menina. Até o momento, não houve retorno, mas o texto será atualizado em caso de resposta. A Polícia Civil também foi questionada sobre a manutenção da prisão do suspeito.