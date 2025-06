Guarda Nacional russa mata homem que planejava ataque de drones

A Guarda Nacional da Rússia anunciou nesta sexta-feira (6) que matou um homem que planejava um ataque de drones contra uma instalação militar, em meio à uma intensificação de operações deste tipo por parte da Ucrânia.

O ataque tinha como alvo "uma instalação militar na região de Riazan", a sudeste de Moscou.

"Durante sua prisão, o criminoso ofereceu resistência armada e foi neutralizado", disse a Guarda Nacional no Telegram.

De acordo com a fonte, uma pistola e "dois drones prontos para decolar" equipados com granadas foram encontrados no local.

A Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva militar russa em grande escala desde 2022, realizou uma complexa operações com drones explosivos na Rússia no último fim de semana, na qual destruiu ou danificou diversos aviões militares russos.

Nesta sexta-feira, o exército ucraniano declarou ter bombardeado duas bases aéreas na Rússia durante a noite e afirmou ter atingido depósitos de combustível.

A Rússia lançou ataques noturnos em nove regiões da Ucrânia, que deixaram pelo menos três mortos e cerca de 50 feridos.

Os dois países realizaram duas rodadas de negociações em Istambul, propiciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas não conseguiram chegar a um acordo.

