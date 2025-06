Gastos do governo da Alemanha podem levar anos para impulsionar o crescimento, diz BC

FRANKFURT (Reuters) - O crescimento econômico da Alemanha será mais fraco este ano do que as expectativas já moderadas e o aumento dos gastos do governo não elevará significativamente o crescimento até o final de 2027, informou o banco central do país nesta sexta-feira.

Outrora a potência econômica da Europa, a Alemanha vem sofrendo contração ou estagnação pelo terceiro ano consecutivo e sua recuperação continua sendo empurrada para o futuro, à medida que luta para superar desafios estruturais.

Os planos de seu novo governo de aumentar drasticamente os gastos com infraestrutura e defesa devem sustentar o crescimento no longo prazo, mas a economia terá dificuldades por enquanto, afetada pela guerra comercial global do governo dos Estados Unidos.

"As novas tarifas dos EUA e a incerteza sobre a política futura dos EUA estão prejudicando o crescimento econômico por enquanto", disse o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. "Isso atingiu a indústria alemã em um momento em que ela havia começado a se estabilizar após um longo período de fraqueza.

As exportações cairão drasticamente este ano e aumentarão apenas ligeiramente em 2026, enquanto a redução do ímpeto da indústria devido às tarifas pesará sobre o mercado de trabalho e o crescimento dos salários, disse o Bundesbank.

O vasto setor industrial da Alemanha sofreu uma recessão de vários anos devido aos altos custos de energia, à concorrência da Ásia e à demanda fraca por uma linha de produtos desatualizada em seu setor automobilístico.

Essa fraqueza manterá a economia geral estagnada este ano e o crescimento atingirá apenas 0,7% no próximo ano, informou o Bundesbank em uma atualização semestral das previsões econômicas.

Embora o número de 2025 esteja em linha com a maioria das projeções, a estimativa de 2026 é mais pessimista do que os números do governo ou da Comissão Europeia, que previram pelo menos 1%.

Mais adiante, os gastos do governo, sustentados por mudanças nas regras fiscais, devem ajudar a economia.

"Esperamos que os gastos adicionais do governo com defesa e infraestrutura aumentem significativamente o crescimento do PIB até o final de 2027", disse Nagel.

No entanto, o crescimento fraco continuará a amortecer as pressões sobre os preços ao consumidor e a inflação na Alemanha diminuirá para 2,2% este ano, antes de cair abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu em 2026 e 2027.

(Reportagem de Balazs Koranyi)