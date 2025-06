Futuros de Wall Street sobem antes de dados de emprego; Tesla avança

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com os investidores à espera de dados de emprego nos Estados Unidos, enquanto as ações da Tesla avançavam com os sinais de arrefecimento das tensões entre o presidente-executivo Elon Musk e o presidente norte-americano, Donald Trump.

As ações da montadora de carros elétricos subiam 5,4% nas negociações pré-abertura, depois de despencarem cerca de 15% na quinta-feira, após a briga pública de Trump com Musk, incluindo ameaças de corte de contratos governamentais com as empresas de Musk.

A Tesla perdeu cerca de US$150 bilhões em valor de mercado na quinta-feira, pesando sobre os índices de Wall Street.

Assessores da Casa Branca agendaram uma ligação entre Trump e Musk para esta sexta-feira, informou o Politico, provavelmente para amenizar a disputa após um dia de hostilidades.

Uma série de dados econômicos fracos nesta semana levantou preocupações sobre uma desaceleração econômica causada pelas incertezas comerciais, com os investidores de olho no relatório de emprego de maio, às 9h30 (horário de Brasília), para avaliar a saúde do mercado de trabalho e a trajetória da taxa de juros.

"Sejam as pesquisas ISM, os números da ADP ou os pedidos de auxílio-desemprego, o tom é claramente de um enfraquecimento do impulso econômico", disse Julien Lafargue, estrategista-chefe de mercado do Barclays Private Bank.

Os dados chegam antes da reunião de política monetária do Federal Reserve neste mês, na qual operadores esperam que o banco central dos EUA mantenha os juros inalterados.

Atualmente, operadores esperam dois cortes de juros até o fim deste ano, com o primeiro corte de 25 pontos-base em setembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Na quinta-feira, os investidores também avaliaram uma ligação entre Trump e o líder chinês, Xi Jinping, que conversaram após semanas de tensões comerciais e uma disputa sobre minerais essenciais. Os líderes, no entanto, deixaram questões importantes não resolvidas para futuras conversas.

O futuro do S&P 500 subia 0,4%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,41%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,35%.

(Por Kanchana Chakravarty em Bengaluru)