'Férias de Matar' mistura romance com true crime --e todo mundo vai amar

A autora americana Tessa Bailey chega mais uma vez às livrarias brasileiras. Em "Férias de Matar" (Intrínseca), ela nos transporta para um cenário à beira-mar, onde uma morte misteriosa levanta a pergunta: quem é o assassino?

Quem já conhece as obras de Tessa sabe que ela domina a arte de inserir comédia nas situações mais inusitadas. Com uma boa dose de humor, este livro tem tudo para ser uma ótima companhia para um sábado à tarde.

Sobre o que é a história

Tudo o que a professora Taylor Bassey queria era curtir férias com o irmão, com momentos de descanso na praia, drinques e bronzeado. O que ela não esperava era encontrar um corpo na casa alugada para a temporada.

Myles Sumner, um matador de aluguel, aparece para recolher o corpo e receber a recompensa. Nesse meio tempo, Taylor, que se considera uma especialista em crimes e é viciada em podcasts de true crime, se convence de que pode ajudá-lo.

Claro que ele não quer saber de nada do que ela diz. Grosseiro, debocha constantemente das tentativas de Taylor de convencê-lo de que ele matou a pessoa errada antes mesmo de ela chegar ao destino.

O que eu mais gostei do livro?

O livro traz a irreverência característica de Tessa Bailey, a leveza das comédias românticas que ela escreve como ninguém e ainda um toque de suspense.

Para mim, é a combinação perfeita para uma leitura envolvente, daquelas que fazem você virar páginas sem parar.

É uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer o gênero ou outras obras da autora, sempre recheadas de humor e romance.

Quem pode gostar

Quem ama romances e suspenses leves.

Tessa escreve livros pensados para serem lidos de uma vez só — ideais para momentos de folga, quando tudo o que você quer é relaxar a mente e se afastar das notícias pesadas do cotidiano.

