Portugal não bloqueou bens de Gilmar Mendes no país a pedido dos EUA

É falso que o governo ou a Justiça de Portugal tenha bloqueado bens do ministro do STF Gilmar Mendes no país a pedido do governo dos Estados Unidos.

O Supremo negou que isso tenha ocorrido e tal fato não foi noticiado no Brasil ou em Portugal.

Publicações enganosas sobre o patrimônio do ministro em Portugal ou supostas investigações sobre ele no país são recorrentes, e já foram desmentidas em outras ocasiões.

O que diz o post

Publicações nas redes sociais usam fotos de Gilmar Mendes e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a seguinte legenda: "O governo português não perdeu tempo. Já começou o processo de bloqueio dos imóveis e investimentos a pedido dos Estados Unidos".

Por que é falso

STF nega. Ao UOL Confere, o tribunal disse que não existem imóveis ou investimentos do ministro Gilmar Mendes bloqueados pela Justiça portuguesa. O Supremo diz ainda que o ministro desconhece investigação que o tenha como alvo, ou qualquer ordem oriunda dos Estados Unidos ao governo português envolvendo seu patrimônio.

Sem fontes confiáveis. Não foi possível identificar fontes que corroborassem as publicações enganosas nem na imprensa brasileira nem em jornais portugueses. Na verdade, foi encontrada uma verificação publicada ano passado pelo jornal Observador, de Portugal, que nega que o governo do país estivesse investigando o ministro brasileiro (aqui).

Conteúdo similar foi desmentido em março. Este ano, o Projeto Comprova —coalizão de checagem do qual o UOL Confere faz parte— verificou alegações enganosas que afirmavam que a Justiça de Portugal teria dado 90 dias para que o ministro explicasse a origem de seu patrimônio no país. Ao projeto, o Supremo Tribunal de Justiça português disse não ter conhecimento de investigações envolvendo o magistrado. A Procuradoria-Geral da República do país também não identificou investigação sobre Mendes.

Bens de Gilmar Mendes em Portugal. Reportagens da imprensa do Brasil e de Portugal (aqui e aqui) apontam que o ministro tem um imóvel em Príncipe Real, bairro nobre de Lisboa, e que mantém uma conta conjunta em uma agência bancária portuguesa.

