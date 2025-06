Exportações e produção industrial da Alemanha caem em abril com fim do impulso pré-tarifas

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - As exportações e a produção industrial da Alemanha caíram mais do que o esperado em abril uma vez que a demanda dos Estados Unidos diminuiu após meses de fortes compras em antecipação às tarifas norte-americanas, mostraram dados oficiais nesta sexta-feira.

A maior economia da Europa cresceu no primeiro trimestre ajudada pelas exportações e pela antecipação da indústria antes das tarifas dos EUA, mas esse efeito começou a se reverter em abril, quando as exportações alemãs caíram 1,7% em relação ao mês anterior.

Analistas previam uma queda de 0,7% em uma pesquisa da Reuters.

As exportações de mercadorias para os EUA caíram 10,5% em comparação com março, enquanto as exportações para outros países da União Europeia aumentaram 0,9%, de acordo com o Escritório Federal de Estatísticas.

Os EUA foram o principal parceiro comercial da Alemanha em 2024, com o comércio bilateral de mercadorias totalizando 253 bilhões de euros, e a economia do país deve figurar entre as mais afetadas pelas tarifas lançadas pelo governo do presidente Donald Trump já que é voltada para exportações.

Embora os exportadores alemães devam se beneficiar de uma recuperação econômica moderada esperada na UE, muito dependerá do andamento das negociações comerciais entre Bruxelas e Washington, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Trump estabeleceu o prazo de 9 de julho para que a União Europeia e outros parceiros comerciais cheguem a acordos e evitem tarifas elevadas.

O escritório de estatísticas também disse que a produção industrial alemã caiu 1,4% em abril na comparação mensal, mais do que o declínio de 1,0% previsto em uma pesquisa da Reuters, e revisou para baixo o crescimento de março para 2,3%, em relação a 3,0% anteriormente.

(Reportagem de Maria Martinez em Berlin, Isabel Demetz e Ozan Ergenay em Gdansk)