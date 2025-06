Ex-namorado de influencer morta no Ceará é denunciado por feminicídio

O Ministério Público do Ceará denunciou Antônio Lício Morais da Costa, 20, pela morte da influenciadora Beatriz dos Anjos Miranda, 24, sua ex-namorada, em março deste ano. Ela foi enforcada com o cinto de segurança de um carro em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza.

O que aconteceu

Ele foi denunciado por feminicídio e incêndio, confirmou o órgão ao UOL hoje. Antônio ateou fogo no carro onde o corpo da vítima estava, segundo as investigações.

Denúncia também cita que Beatriz era mãe de duas crianças e foi morta por asfixia. Essas circunstâncias são citadas como qualificadoras, que podem aumentar uma eventual pena contra o acusado.

MP-CE também pediu que Antônio indenize a família da influenciadora. O órgão solicitou que o suspeito seja julgado por um júri popular.

O UOL tenta localizar a defesa de Antônio. Se houver resposta, o texto será atualizado.

O crime

A influenciadora estava no carro do ex-namorado, e os dois tiveram uma discussão. Antônio teria ido, então, para o banco de trás do carro e sufocado a vítima por trás com o cinto de segurança.

Em seguida, ele abandonou o carro e incendiou o veículo com o corpo dela, segundo a Polícia Civil. Uma equipe do Corpo de Bombeiros controlou o fogo e encontrou a vítima com sinais de violência.

Antônio já tinha antecedentes criminais por crime contra a administração pública, desacato e resistência.

*com Estadão Conteúdo