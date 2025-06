Presença pública de evangélicos não se refletiu no IBGE, diz especialista

A presença maciça de evangélicos em alguns setores da sociedade não se refletiu no censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), conforme análise feita por Lívia Reis, coordenadora do ISER (Instituto de Estudos da Religião), no UOL News, do Canal UOL.

A presença pública dos evangélicos é muito visível na cultura, na música, nas novelas, teatros, filmes, na política, na sociabilidade, nas ações de assistência social e até mesmo numa espiritualidade que é mais difusa.

O que a gente está vendo [no censo] é o seguinte: essa visibilidade, essa presença pública, ela não se refletiu nos números, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode minimizar essa grande presença pública dos evangélicos na cultura brasileira. Lívia Reis, coordenadora do ISER

Os católicos seguem sendo a maior parte da população brasileira, mas os evangélicos cresceram 5,2%, segundo o censo divulgado pelo IBGE. Os dados correspondem à pesquisa em 2022 e divulgados hoje.

Em 2010, os católicos representavam 65% da população local. O número caiu para 56,7%. Já os evangélicos eram para 26,9% e, doze anos depois, somam 26,9%.

Ao Canal UOL, Lívia afirmou que houve uma desaceleração do crescimento entre os evangélicos, mas que não podemos desprezar a sua presença na sociedade.

Esse censo está mostrando que o campo religioso é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico, muito poroso. Então, a gente evita fazer esses exercícios de futurologia, porque as coisas vão acontecendo, e o campo religioso vai reagir. (...) Não podemos olhar só para o que está acontecendo em um segmento. A gente tem que olhar para a foto como um todo.

A gente estava esperando que, por conta dessa presença maciça dos evangélicos no debate público, fosse um número maior, mas a realidade é outra. O ritmo de crescimento dos evangélicos no último censo já indicava uma manutenção desse ritmo de crescimento e não um salto como tinha acontecido nos anos 80 e 90.

Mas é importante reforçar que os evangélicos continuam crescendo, embora mais devagar, mas continuam crescendo. E, embora esse aumento da filiação seja mais valorosa, a visibilidade na sociedade é crescente. Lívia Reis, coordenadora do ISER

