Eurofarma pede para debenturistas renunciarem a vencimento antecipado

SÃO PAULO (Reuters) - A Eurofarma anunciou nesta sexta-feira editais de convocação de assembleia de debenturistas da oitava e nova emissões para pedir a eles renunciem ao direito de vencimento antecipado dos papéis e deliberação sobre cálculo de índice financeiro.

As debêntures da oitava emissão envolvem uma dívida de R$1,46 bilhão e os títulos da nona somam R$1,92 bilhão.

"Em contrapartida à aprovação da renúncia da 8ª emissão, a companhia propôs o pagamento de prêmio", afirmou a Eurofarma em fato relevante, sem dar detalhes.

A debêntures tem cláusulas restritivas (covenants), incluindo obrigação para a companhia de cumprir o "índice financeiro", medido pela relação entre dívida líquida e Ebitda, com limite de 4 vezes. No primeiro trimestre, essa linha do balanço ficou em 4,08 vezes.

O não cumprimento futuro desta cláusula contratual pode exigir que o grupo pague o empréstimo antes da data do vencimento.

(Por Alberto Alerigi Jr.)