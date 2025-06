Espanha desarticula rede que usava 'narcolanchas' para introduzir cocaína nas Canárias

As autoridades desmantelaram uma organização que transportava cocaína originária da América do Sul usando "narcolanchas" que levavam a mercadoria até o arquipélago espanhol das Canárias, e da qual apreenderam 3.800 quilos desta droga, informou nesta sexta-feira (6) a polícia espanhola.

Durante a operação, realizada com a colaboração da Europol, da DEA americana, da NCA britânica e autoridades da França, Colômbia e Portugal, foram presas "48 pessoas como supostas responsáveis pelos delitos de pertencimento à organização criminosa e tráfico de drogas", segundo a nota emitida pela Polícia Nacional espanhola.

Ao longo do ano, os agentes apreenderam "cerca de 3.800 quilos de cocaína dessa organização criminosa", acrescentaram.

A rede - a maior desse tipo que operava nas ilhas Canárias, segundo a Europol - era especializada na introdução de grandes quantidades de cocaína originária da Colômbia e do Brasil no território espanhol usando embarcações de alta velocidade, um sistema conhecido como "go fast".

Para isso, eles dispunham de 11 lanchas rápidas que iam buscar a droga a partir de pontos estratégicos do Atlântico até os navios-mãe. Uma vez carregada a cocaína, partiam para sua distribuição para as Canárias, o arquipélago espanhol situado em frente ao litoral do noroeste da África.

A organização contava com uma "sofisticada infraestrutura", que incluía comunicações criptografadas e terminais via satélite, segundo a polícia espanhola. Além disso, usava destroços abandonados no litoral de uma das ilhas, que atuava como plataforma de reabastecimento de suas embarcações.

Com uma estrutura hierárquica, a rede tinha os seus coordenadores nas Canárias, que se encarregavam de receber e distribuir a droga.

Após meses de investigação, a cooperação policial permitiu mobilizar na terça-feira um dispositivo no qual foram realizadas 29 buscas nas ilhas de Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura e onde foram apreendidos, entre outros, 100.000 euros (640 mil reais), telefones via satélite e três armas de fogo curtas.

Além disso, as autoridades apreenderam 69 veículos, entre eles 19 embarcações e jetskis, e vários bens imóveis.

rs/mdm/du/eg/dd/aa

© Agence France-Presse