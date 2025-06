Escova 'gringa' que promete desembaraçar fios sem quebrar está com 16% off

A marca inglesa Tangle Teezer é famosa pelas escovas desembaraçadoras. A questão é que os produtos dela não custam barato. A boa notícia é um dos modelos da empresa está com desconto hoje: o The Wet Detangler.

De R$ 99,90 a escova sai por R$ 83,61 na Amazon. Só no mês passado, foram registradas mais de 2 mil compras.

O que a Tangle Teezer diz sobre o modelo?

A escova oferece mais firmeza para pentear os fios molhados e tem tecnologia de cerdas em duas alturas para desfazer nós sem quebra.

Pode ser usada para distribuir condicionadores e máscaras de cabelo.

Suaviza o frizz.

Produto não testado em animais.

Durabilidade de seis meses a um ano.

Medidas: 7 cm de comprimento, 4 cm de largura e 22 cm de altura.

O que diz quem comprou essa escova?

São mais de 30 mil avaliações desse produto na Amazon, sendo 4,9 a nota média (do total de cinco).

Diminuiu muito a queda do meu cabelo. Eu percebia que, com a antiga escova que usava, meu cabelo caia demais. Realmente com essa escova caiu muito pouco. Ela é ótima para usar no banho. Tenho cabelos finos, enrolados e estavam quebrando demais. Para mim, valeu muito a pena.

Jaqueline Bittencourt

No primeiro uso, já percebi que caiu menos fios de cabelo do que uma escova comum na hora de pentear depois de lavar.

Adarita Mendes

Desembaraça e penteia o cabelo super bem. É um investimento enorme essa escova, porque ela é toda em plástico e as cerdas são macias. Não é igual àquelas escovas com bolinha nas cerdas e acolchoadas. Fácil de limpar e ótima para usar.

Luisa Castro

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores registraram que a escova tem um tamanho menor do que esperavam. Outros dizem que não sentiram diferença positiva nos cabelos depois do uso.

Testei a escova. Ela é ótima para desembaraçar o cabelo molhado e não puxa o cabelo. Ela só poderia ser um pouco maior.

Carmen Luiza

Achei superestimada pelo preço e avaliações. Achei que era coisa de outro mundo. Caiu no chão e quebrou um pedaço dela. Deveria ser mais resistente pelo preço. Quanto ao cabelo, achei normal, meu cabelo não teve nenhuma melhora usando essa escova, então não compraria novamente e nem indicaria.

Karen

A escova realmente facilita o desembaraço dos cabelos molhados, mas acho q não vale o preço. As cerdas são "moles", e mesmo meu cabelo sendo fino e pouco, em alguns momentos tive dificuldade das cerdas alcançarem o couro cabeludo. Não recomendo para quem tem cabelo cheio ou grosso.

Jessica Prado

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.